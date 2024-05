Dopo Emma Tony Effe sceglie Gaia per il singolo dell’estate… fuori “Sesso e samba”

TONY EFFE Sesso e Samba testo e significato del singolo con Gaia.

Fuori dal 23 maggio il singolo che vede uniti Tony Effe, reduce dal successo dell’album “Icon” (per due mesi al primo posto della classifica album FIMI, e Gaia, fresca del lancio di Dea Saffica.

Tony Effe sesso e samba significato del brano con Gaia

Sonorità seducenti di Bossa Nova incontrano la Trap in Sesso e samba, brano prodotto da Zef.

Ritmo latino, ritornello catchy e un sound irresistibile: lo stile iconico di TONY EFFE si unisce al timbro sensuale della cantautrice italo-brasiliana Gaia che dimostra tutta la sua poliedricità e versatilità in questo pezzo fresco e magnetico che racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio.

TONY EFFE SESSO E SAMBA TESTO

Metto benzina, metto gasolina

Mi fa impazzire se fa la cattiva

Metà bastarda, metà bambolina

Tu sei legale come una rapina

Principessa della strada

Mostrami la via della favela brasiliana

Seh, metti tutto nella Prada

Ti porto via con me in una villa a Copacabana

Ah, che follia sudamericana (Sudamericana)

Andare via (Via)

Via prima di farci a pezzi

Non siamo troppo diversi come (Ah, ah)

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

Sesso e samba, sesso e samba

Non siamo troppo diversi come

Sesso е samba, sesso e samba

Come sеsso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

Quando balli, mi fai perdere i sensi

Voglio ricoprirti di gioielli

Nessuno può farti i complimenti, non hai sentimenti

A me piaci così con tutti i tuoi difetti

Fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto

Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento

Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello

Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo

Ah, che follia sudamericana (Sudamericana)

Andare via (Via)

Via prima di farci a pezzi

Non siamo troppo diversi come (Ah, ah)

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

Sesso e samba, sesso e samba

Non siamo troppo diversi come

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

L’ultima nota di quelle canzoni d’amore

Che chiudono senza parole

Ma dicono la verità

Non siamo troppo diversi come

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

Sesso e samba, sesso e samba

Non siamo troppo diversi come

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

Come sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana