14 Giugno 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
DISCOGRAFIA
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14 Giugno 2026

Cambio al vertice di Island Records: Federico Cirillo non è più alla guida della label

Al momento Universal Music non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul futuro di Island Records.

DISCOGRAFIA di Massimiliano Longo
Federico Cirillo, ex direttore di Island Records Italy, in uno scatto in bianco e nero
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Cambio al vertice di una delle etichette più importanti della discografia italiana. Federico Cirillo non è più alla guida di Island Records Italy, la label del gruppo Universal Music. A confermarlo è lo stesso professionista, che ha aggiornato la propria biografia sul suo profilo Instagram verificato in “former Director Island Records Italy”.

La voce su questo cambiamento girava da qualche giorno ma, ad oggi, una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda non è ancora stata rilasciata e, con ogni probabilità, sarà diffusa nei prossimi giorni. Al momento non è dato sapere se si tratti di una scelta del manager o di una decisione della label, né chi prenderà il suo posto alla guida dell’etichetta, né quale sarà la prossima destinazione di Cirillo.

La biografia Instagram di Federico Cirillo aggiornata in former Director di Island Records

Da Jacopo Pesce a Federico Cirillo: la storia recente di Island

Federico Cirillo era arrivato alla guida di Island nel giugno 2022, quando aveva preso il posto di Jacopo Pesce, passato poi alla carriera imprenditoriale. Lo avevamo raccontato all’epoca nel nostro articolo dedicato al passaggio di consegne tra Pesce e Cirillo. Già Head of A&R della label, Cirillo ne aveva assunto la direzione riportando al presidente Alessandro Massara.

Negli anni della sua gestione, Island ha continuato a essere una delle realtà di riferimento del mercato italiano, con un roster prevalentemente Urban che comprendeva tra gli altri Sfera Ebbasta, Marracash e Lazza, e una presenza costante ai vertici delle classifiche.

Anche nel primo trimestre 2026, Island Records, pur venendo superata nel mercato dei singoli, è stata la singola label più forte sul fronte degli album, arrivando a valere da sola il 22,8%.

Curiosamente, il cambio arriva dopo un altro colpo messo a segno: Samurai Jay, con Ossessione, è rimasto sedici settimane consecutive al primo posto della classifica FIMI dei singoli, stabilendo il record dell’era digitale.

Questo articolo verrà aggiornato appena ci saranno comunicazioni ufficiali sulla nuova guida di Island Records e sul futuro professionale di Federico Cirillo.

All Music Italia

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