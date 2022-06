Island Records: dal 14 giugno 2022 Federico Cirillo prende il posto di Jacopo Pesce pronto per una nuova avventura discografica

Jacopo Pesce lascia la guida di Island Records, etichetta del gruppo Universal Music Italy, e inizia la sua carriera imprenditoriale con.

Un cambiamento molto importante nella discografica italiana che All Music Italia vi ha pre annunciato per primo diversi mesi fa, a inizio marzo per l’esattezza, in questo articolo.

Dicevamo un cambiamento importante in quanto Pesce, da 14 anni in Universal Music, è stato il Deus ex machina di molti successi degli ultimi anni. Da Sfera Ebbasta al rilancio di Marracash, da Blanco a Rkomi.

Da domani, 14 giugno, come confermato da Rockol, Jacopo Pesce lascerà il suo posto a Federico Cirillo, già Head of A&R di Island Records. Tutto rimane immutato nell’organigramma dell’etichetta: Cirillo farà capi al Presidente Alessandro Massara mentre gli A&R saranno quattro: Linda Negrini, Emanuele Pino, Simone Pizzoccolo e Paolo Zanotti. Al suo posto, come Head of Marketing & Promo, ci sarà Andrea Tedeschi.

Ora non resta che aspettare che Jacopo Pesce annunci ufficialmente il nome e lo start della la sua nuova realtà imprenditoriale. Una società attiva nel settore musicale a 360° che sarà distribuita in esclusiva proprio da Island Record mantenendo quindi saldo un legame frutto di anni di lavoro.

Al suo fianco, come da noi già scritto a marzo, dovrebbero esserci altri due grandi professionisti della discografia italiana: Shablo e Fabrizio Ferraguzzo.