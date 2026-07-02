Federico Cirillo dopo aver chiuso il suo percorso con Island Records e Universal Music, durato undici anni, annuncia la nascita di una propria società, Wolfcut.

Chi è Federico Cirillo

Federico Cirillo è stato Label Director di Island Records, l’etichetta di Universal Music Italy, dal giugno 2022, quando raccolse il testimone da Jacopo Pesce. Entrato in Universal circa undici anni fa, partito dal reparto dance-elettronico e poi cresciuto come A&R fino alla guida dell’etichetta, ha contribuito ai successi di alcuni tra i nomi più importanti del mercato italiano, da Sfera Ebbasta a Blanco, da Lazza a Elodie, fino a Geolier e Guè.

Sotto la sua direzione Island si è confermata più volte tra le label leader in Italia per presenze in classifica e a Sanremo.

L’addio a Island e Universal

La notizia dell’uscita circolava da alcune settimane, ed è stato lo stesso Cirillo a commentarla con un messaggio pubblico. Apre con una riflessione sul cambiamento:

“A volte, per continuare a crescere, bisogna avere il coraggio di lasciarsi alle spalle la propria zona di comfort. In questi anni ho avuto la fortuna di contribuire alla crescita e al successo di tanti artisti, imparando che le carriere davvero solide non nascono per caso: hanno bisogno di una direzione chiara, di visione e di scelte consapevoli nel tempo.“

Poi il ringraziamento all’etichetta e l’annuncio del passo successivo:

“Universal Music è stata per undici anni la casa in cui hanno preso forma idee, sensazioni, intuizioni e una parte enorme del mio percorso di crescita. Da oggi cambio perimetro. Non per aggiungere altro rumore ai progetti ma per aiutare le idee a trovare la loro forma più netta.“

La chiusura, affidata a una metafora musicale e a un saluto:

“La musica mi ha insegnato che il valore non sta sempre nella nota più forte ma in quella che cambia il senso di tutto il brano. Ci vediamo in giro.“

La nuova società: Wolfcut

Il nuovo progetto di Federico Cirillo si chiama Wolfcut. Sul profilo della società compare questa dicitura “Cut the trend. Keep the instinct“, insieme alle tre parole chiave che ne definirebbero l’identità: creatività, visione e strategia.

Elementi che lasciano intendere una realtà orientata alla consulenza e alla direzione creativa e strategica per artisti e progetti, più che a una classica etichetta discografica.

Non è la prima volta che la guida di Island porta poi verso un progetto in proprio: nel 2022 anche Jacopo Pesce, predecessore di Cirillo alla direzione dell’etichetta, lasciò per avviare una nuova avventura imprenditoriale nel settore musicale.