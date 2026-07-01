Chiuso il primo semestre 2026, prima di andare a rielaborare classifiche FIMI, ci occupiamo delle radio. Ventisei settimane di airplay, la Top 50 EarOne che raccoglie le rotazioni delle emittenti italiane, per capire chi ha davvero occupato le frequenze da gennaio a giugno.

Il metodo usato è il chart share ponderato: una posizione alta vale molto più di una in fondo, e sommando questo valore settimana dopo settimana abbiamo ricostruito chi ha tenuto le posizioni che contano in radio. Non è market share e non misura gli ascolti reali di un brano: misura quanto valgono, nel complesso, le posizioni occupate in classifica. Ecco la nota metodologica applicata ai dati EarOne del primo semestre 2026.

Nota metodologica. Il chart share ponderato assegna a ogni posizione della Top 50 un valore decrescente: la prima vale 50 punti, la cinquantesima 1. Le percentuali non dicono quanti brani ha una major in rotazione, ma quanto valgono nel complesso le posizioni che occupa. L’attribuzione al gruppo segue l’etichetta indicata da EarOne per ogni singolo, e le sigle degli artisti rientrano nel distributore da cui escono davvero. Una precisazione sui duetti: in radio un brano a due nomi lo assegniamo alla discografica principale, quella dell’artista che apre i crediti, senza dividerlo a metà.

Classifica radio EarOne primo semestre 2026: guida Warner, ma Universal è a un passo

Sul totale delle ventisei settimane la prima major dell’airplay è Warner Music, con il 29,9% del valore della Top 50. Il dato interessante è quanto le sia vicina Universal Music, al 28,4%: poco più di un punto di distanza. Dietro, Sony Music al 25,2% e gli indipendenti al 16,6%.

Gruppo Chart share airplay Warner 29,9% Universal 28,4% Sony 25,2% Indipendenti 16,6%

I primi posti: quattordici settimane su ventisei a Warner

Se guardiamo solo la vetta, il numero uno dell’airplay settimana per settimana è quasi sempre stato di Warner: quattordici settimane su ventisei. Molto più indietro Universal (sei), gli indipendenti (quattro) e Sony (due). È lo stesso numero di primi posti Warner del primo semestre 2025, segno di un dominio in radio che si conferma stabile.

Il nome che ha guidato per più volte è quello di Annalisa, prima per quattro settimane tra Esibizionista e Canzone Estiva. Subito dietro Ditonellapiaga, tre settimane in cima con Che Fastidio! uscita su BMG, cioè un numero uno radiofonico piazzato da un’indipendente. Poi, a quota due, Ernia, Blanco, Sayf, The Kolors e Serena Brancale.

Per etichetta la vetta parla soprattutto Atlantic, prima per dieci settimane, davanti a Warner Records (quattro) e al terzetto Island, EMI e BMG, tre settimane a testa.

Le etichette: Atlantic resta davanti, EMI insegue

Sotto i gruppi, la classifica delle etichette vede ancora prima Atlantic (16,0%), tallonata da EMI (15,1%). Terza Island (13,3%), poi Columbia (10,2%) e Warner Records (9,9%). Tra le indipendenti spiccano BMG (4,5%) e Sugar (2,9%).

Etichetta Gruppo Chart share airplay Atlantic Warner 16,0% EMI Universal 15,1% Island Universal 13,3% Columbia Sony 10,2% Sony · catalogo Sony 10,1% Warner Records Warner 9,9% Altre indipendenti Indipendente 9,2% Epic Sony 4,8% BMG Indipendente 4,5% Warner · catalogo Warner 4,0% Sugar Indipendente 2,9%

Le voci Sony · catalogo e Warner · catalogo raccolgono il catalogo e gli internazionali che le due major mandano in radio senza un marchio italiano sul disco, dalla Human Re Sources di Raye in giù. Altre indipendenti mette insieme le piccole etichette indie oltre BMG e Sugar, come la Ultimo Records di Ultimo.

Italiani sei volte su dieci

Nel primo semestre 2026 gli artisti italiani valgono il 60,5% del valore della Top 50, gli internazionali il 38,3%. La radio resta a maggioranza italiana, ma la fetta internazionale è tutt’altro che marginale.