Warner Music Italia acquisisce il catalogo di Asian Fake, la label fondata a Milano nel 2017 da Filippo Palazzo e Yuri Ferioli e divenuta una delle realtà rappresentative della musica indipendente italiana dell’ultimo decennio. L’accordo, siglato con House of Music srl, riguarda dieci anni di produzioni e si configura come un’operazione di catalogo di rilievo nel mercato discografico nazionale.

Con questa mossa la major porta all’interno della propria struttura un repertorio che ha contribuito a ridefinire la scena indipendente, con l’obiettivo di valorizzarlo anche sui mercati internazionali del gruppo. Per House of Music, invece, l’operazione apre una fase nuova: affidare a Warner lo sviluppo del catalogo consente al gruppo di concentrare risorse e attenzione sui primi progetti in costruzione.

L’accordo tra Warner Music Italia e House of Music

L’intesa si inserisce nella strategia di acquisizioni che Warner Music Italia sta portando avanti negli ultimi mesi. Il catalogo Asian Fake rappresenta dieci anni di lavoro discografico nato nell’ambito indipendente, e il suo passaggio sotto l’ala della major ne prevede la gestione e lo sviluppo all’interno delle divisioni e dei network di distribuzione del gruppo, la branch italiana di Warner Music Group, tra i leader mondiali della musica registrata.

Dal lato della cessione c’è House of Music, il sistema nato dal percorso decennale di Asian Fake e definito dal gruppo stesso “un insieme di radar puntati sul futuro della musica”: un ecosistema integrato di soggetti attivi sui diversi piani della filiera discografica.

Per HOM l’operazione è descritta come un passaggio coerente con una strategia di lungo periodo: liberare energie per scalare il proprio modello, fondato su label, catalogo e community, sulla base del percorso costruito da Asian Fake a partire dal 2017.

Le dichiarazioni di Pico Cibelli, Yuri Ferioli e Filippo Palazzo

Pico Cibelli, CEO & Chairman di Warner Music Italia, ha inquadrato l’operazione nella linea di crescita della major:

“Siamo orgogliosi di accogliere il catalogo di Asian Fake all’interno di Warner Music Italia, un passo che aggiunge un tassello importante alla nostra strategia di acquisizione. Questo accordo, siglato con House of Music srl, rappresenta un’operazione di rilievo nel mercato discografico italiano che racchiude dieci anni di produzioni capaci di segnare indelebilmente la scena indipendente. Il nostro obiettivo è portare avanti questo patrimonio che ha contribuito a ridefinire la musica indipendente italiana, valorizzandolo al meglio all’interno della nostra struttura e del mercato discografico italiano.“

Yuri Ferioli, CEO di House of Music, ha spiegato il senso dell’operazione per il proprio gruppo:

“L’accordo con Warner Music sul catalogo Asian Fake è un’operazione coerente con la strategia di lungo periodo di HOM. Il catalogo trova in Warner un partner in grado di garantirne continuità e sviluppo. Per HOM si apre la fase in cui scalare il modello sulla base del track record di Asian Fake, rafforzando il proprio ecosistema di label, catalogo e community e moltiplicando il numero di radar sul mercato discografico italiano, in una visione che unisce identità culturale, sviluppo del talento e ritorno economico.“

Filippo Palazzo, co-fondatore di Asian Fake, ha ripercorso la nascita del progetto: