Pico Cibelli tra i Global Power Players 2026 di Billboard: l’unico italiano nella lista

Pico Cibelli, presidente e CEO di Warner Music Italy, è stato inserito tra i Global Power Players 2026 di Billboard US, la lista che ogni anno celebra i dirigenti più influenti dell’industria musicale mondiale.

Il riconoscimento, assegnato dalla redazione di Billboard, premia i manager che guidano lo sviluppo del mercato musicale al di fuori degli Stati Uniti. Tra i nomi presenti nell’edizione 2026 compare anche quello di Cibelli, unico italiano nella lista.

Global Power Players: chi sono e perché contano

I Global Power Players sono una selezione dei principali dirigenti della music industry mondiale, scelti tra etichette, società di servizi musicali, piattaforme di streaming, editori e promotori live.

Secondo i dati citati da Billboard, i mercati musicali al di fuori degli Stati Uniti rappresentano oggi circa il 60% dei ricavi globali della musica registrata. Tra i più rilevanti figurano Giappone, Regno Unito, Germania, Cina, Francia, Corea del Sud, Canada, Brasile e Messico.

In un contesto in cui artisti e brani attraversano sempre più facilmente i confini, la lista mette in evidenza i dirigenti che guidano la crescita dell’industria musicale a livello internazionale.

Pico Cibelli tra i Global Power Players 2026

Tra i nomi della categoria dedicata ai gruppi musicali per l’area Europa, Medio Oriente e Africa compare anche Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italy.

Per Cibelli non si tratta della prima presenza nella lista: il dirigente era già stato inserito tra i Global Power Players anche nelle edizioni precedenti.

Alla guida della filiale italiana della major dal 2022, Cibelli ha alle spalle una lunga carriera nella music industry iniziata negli anni Novanta come A&R e product manager. Nel corso degli anni ha lavorato anche in Universal Music e in Sony Music prima di arrivare alla guida di Warner Music Italy.

I dirigenti europei presenti nella lista

Nella stessa area geografica in cui compare Cibelli figurano diversi dirigenti alla guida delle principali filiali europee delle major discografiche.

Tra questi:

Simon Robson , presidente Europa, Medio Oriente e Africa per Warner Music Group

, presidente Europa, Medio Oriente e Africa per Warner Music Group Alain Veille , presidente Warner Music France

, presidente Warner Music France Mark Fry , presidente Warner Music Nordics

, presidente Warner Music Nordics Niels Walboomers, presidente Warner Music Central Europe

La presenza di diversi manager europei nella lista conferma il peso crescente del mercato musicale del continente nello sviluppo globale dell’industria.

Un’industria musicale sempre più globale

Nel presentare la lista dei Global Power Players, Billboard sottolinea come la musica sia sempre più un fenomeno globale. Collaborazioni tra artisti provenienti da paesi diversi e successi internazionali stanno ridisegnando gli equilibri del settore.

Un esempio citato è la collaborazione tra Bruno Mars e Rosé nel singolo APT., nominato singolo globale più venduto del 2025 secondo la federazione internazionale dell’industria fonografica IFPI.

Secondo la CEO dell’IFPI Victoria Oakley, risultati come questo dimostrano come le canzoni oggi riescano a connettere pubblici diversi oltre lingue e confini, confermando il carattere sempre più internazionale del mercato musicale.

La presenza di Pico Cibelli nella lista conferma il ruolo crescente dei mercati europei nello sviluppo globale della musica registrata e il peso sempre più rilevante delle filiali locali delle major nel panorama internazionale.