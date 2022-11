Warner Music Italy: arriva la conferma... fuori Marco Alboni. Pico Cibelli è il nuovo CEO e Chairman

Cambio al vertice per Warner Music Italy. Esce Marco Alboni arriva Pico Cibelli.

Era il 18 maggio del 2022, esattamente sei mesi fa, quando All Music Italia lanciava in esclusiva in questo articolo la notizia che, alla soglia dei 10 anni di mandato di Marco Alboni (traguardo che avrebbe raggiunto nel 2023), sarebbe cambiato il CEO e Chairman (o presidente, per farla breve) di Warner Music Italia .

Giusto qualche giorno dopo Alboni rilasciava un’intervista agli amici di Rockol per raccontare i grandi risultati raggiunti da Warner Music nell’ultimo periodo e cogliendo l’occasione per rispondere “alle ipotesi di fantasia” messe in giro dal nostro sito:

Il nostro articolo si concludeva con questa frase:

“Riguardo al nome del possibile sostituto sono diversi i rumors che girano e che sembrerebbero vedere l’incarico in mano ad un nome noto nella discografia e finora al lavoro in un’altra major.“

Oggi, sei mesi dopo, arriva la conferma ufficiale: Pico Cibelli, A&R Director in Sony Music Italy (e ancora prima al lavoro in Universal Music) sarà il nuovo CEO e Chairman di Warner Music Italia.

Il compito di Cibelli non sarà facile visto che attualmente Warner Music Italy risulta essere la major più debole del mercato discografico italiano e saranno molte le cose da risistemare.

Per esempio i rapporti non idilliaci con artisti “Legacy” che hanno praticamente “mantenuto” la casa discografica per decenni, Laura Pausini in primis. La ricollocazione discografica artisti come Ghali e Achille Lauro, passati in Warner con contratti importanti ma senza riuscire a bissare gli exploit commerciali precedenti. Il tutto con un 2022 che si chiuderà con buoni risultati di vendite solo da parte di Irama e Capo Plaza e l’ottimo primo anno ( e mezzo) della nuova divisione di distribuzione ADA Music Italy che ha praticamente spazzato via la concorrenza.

Quindi un sacco di lavoro da fare ma proprio per questo Pico Cibelli è l’uomo giusto al posto giusto. Ha iniziato a lavorare nella discografia da giovanissimo ed è un professionista che ha ricoperto praticamente ogni ruolo nella discografia Italia partendo dall’ormai quasi dimenticata, ma indispensabile, gavetta. Andiamo a scoprirla insieme.

PICO CIBElli, una vita nella musica

Sono più di 25 anni che Pico Cibelli lavora nel mondo della musica. Cresciuto nel negozio di dischi di famiglia “PICO DISCO”, Cibelli muove i primi passi nella musica come DJ e producer, suonando nei principali locali di Milano e di tutto il Nord Italia.

Ben presto la passione per la musica lo porta a far parte del team dell’etichetta indipendente e distributore “DIG IT International”, dove inizia la sua carriera da discografico, ricoprendo diversi ruoli, da Import Export di vinili dance a Dance A&R e Tv Marketing PM.

Nel 1999 comincia una nuova esperienza in Self Distribuzione, lavorando come Label Manager di alcune etichette internazionali e, inoltre, come Dance A&R.

Nel 2000 Pico Cibelli viene notato e chiamato da Universal Music Italy, dove fino al 2005 svolge il ruolo di Dance A&R, per il Repertorio Locale e Internazionale, e Tv Marketing PM. In quegli anni sviluppa numerose Compilation di successo e al contempo, firma e sviluppa progetti dance di grande rilevanza, tra i quali Eiffel 65, Gabry Ponte, Ilona Mitrecey, Rhythm Gangsta, Planet Funk, Mario Fargetta, Neja etc..

Dal 2005 al 2011 lavora come A&R del Repertorio Italiano e, nel corso degli anni, firma e lavora con artisti del calibro di Fabri Fibra, Marracash, Club Dogo, Jovanotti, Gianna Nannini, Gianluca Grignani, Biagio Antonacci e Franco Battiato, tra gli altri.

È il 2011 quando Pico Cibelli dà il via alla collaborazione con Sony Music Italy, nel ruolo di A&R Local fino al 2015 e come A&R Director dal 2015 al 2018. Nel 2018, dopo una serie innumerevole di successi creativi e commerciali, viene nominato Local Director, prestigiosa posizione che ha ricoperto fino al 2022 lavorando a grandi progetti come Salmo, Fedez, Tedua, tha Supreme, Maneskin, Luchè, Geolier, Shiva, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari e molti altri ancora.

A fine 2022 / inizio 2023 l’inizio di una nuova avventura come CEO Chairman di Warner Music Italy.