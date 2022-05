Cambiamenti in Warner Music Italia... finirà nel 2022 l'era di Marco Alboni?

C’è un rumors nell’ambiente discografico che da settimane è sempre più insistente tra gli addetti ai lavori e che vede coinvolta una delle tre major discografiche italiane. Secondo queste voci, ad oggi non confermate in forma ufficiale, sembrerebbe che Marco Alboni, CEO e Chairman di Warner Music Italia, terminerà il suo incarico con la fine dell’attuale anno aziendale/fiscale, ovvero a settembre 2022.

Un grande cambiamento se si conta che Alboni ha assunto questa carica nel 2013 e che pertanto il prossimo anno avrebbe festeggiato dieci anni alla guida della casa discografica. Ma andiamo a conoscere meglio il percorso discografico di Marco Alboni.

La sua carriera nel mondo della discografia partita dalla EMI Italia lo ha visto ricoprire il ruolo di direttore generale di Virgin Music Italia per un anno e quattro mesi. In seguito è stato quindi MD dell’etichetta indipendente SKeye/N3 per poi tornare all’EMI Italia, casa discografica che ha guidato dal 2008 al 2013, ovvero fino a quando l’etichetta è stata assorbita dalla Universal Music Italia.

È luglio del 2013 quando entra in Warner Music Italia nelle vesti di CEO e Chairman, ruolo che ricopre ancora oggi.

Sotto la sua guida la major discografica si è concentrata molto sul lancio di artisti italiani giovanissimi come Benji & Fede, Thomas, Irama, Emma Muscat e Capo Plaza e, in contemporanea, sull’affermazione nel nostro paese di artisti come Dua Lipa, Bruno Mars e Ed Sheeran.

Negli ultimi anni anche due importanti ingressi nel roster della casa discografica: quelli di Ghali e Achille Lauro. Quest’ultimo è stato anche messo alla guida dell’etichetta parte integrante di Warner, Elektra Records.

Warner music Italia: cambio al vertice?

Ad oggi la Warner Music Italia è tra le tre major italiane quella che sta riscontrando maggiori difficoltà sul mercato. Questo è evidente anche prendendo in esame le classifiche di vendita album ufficiali FIMI che vedono un solo disco in Top 20, quello di Irama. Un numero che sale a cinque analizzando la Top 50 FIMI grazie ad un disco distribuito, quello di Gabbani, due dischi internazionali, Ed Sheeran e Dua Lipa, e al disco del 2021 di Fred De Palma.

Un numero che trova riscontro anche nella top 20 degli album più venduti del 2022 da gennaio ad oggi dove figura il solo Irama.

Tornando ai rumors di cui parlavamo in apertura, secondo quanto apprendiamo dalle nostre fonti (come sempre i diretti interessati, qualora volessero, possono farci pervenire una smentita ufficiale in qualsiasi momento), Marco Alboni potrebbe non festeggiare il suo decimo anniversario in Warner Music Italia concludendo il suo incarico a settembre.

Riguardo al nome del possibile sostituto sono diversi i rumors che girano e che sembrerebbero vedere l’incarico in mano ad un nome noto nella discografia e finora al lavoro in un’altra major.