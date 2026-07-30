Warner Records Italy, una delle due label frontline di Warner Music Italy, ha annunciato oggi una collaborazione con Federico Cirillo e la sua società wolfcut. L’incarico è una consulenza artistica e creativa su due fronti: i progetti già nel roster della label guidata da Eleonora Rubini e lo scouting di nuove firme.

Cirillo ha comunicato l’uscita da Island Records e da Universal Music il 2 luglio, dopo undici anni nel gruppo e quattro alla guida dell’etichetta. Ventotto giorni dopo è al fianco di una label concorrente. In un mercato dove i passaggi fra major si negoziano per mesi, e spesso con un periodo di fermo contrattuale in mezzo, è un tempo brevissimo.

Warner affida l’incarico alla società di Cirillo

Cirillo non entra in Warner come interno: lavorerà dall’esterno, attraverso la sua società, sulla stessa linea dichiarata da wolfcut alla nascita, quando si presentava come realtà di consulenza creativa e strategica e non come etichetta.

Warner Records Italy è nata il 29 ottobre 2025, insieme ad Atlantic Records Italy, con un reparto artistico completo: Leonardo Luan come Head of A&R e Ruth Hagos come Senior A&R Urban, sotto la direzione di Rubini, che risponde al vicepresidente Gianluca Guido e al presidente Pico Cibelli. La consulenza di Cirillo si affianca a quel reparto.

Warner punta sul lavoro fatto in Island

L’esperienza che Cirillo mette a disposizione è quella costruita alla guida di Island, dove ha seguito i progetti di Sfera Ebbasta, Blanco, Lazza, Elodie e Guè e ha portato l’etichetta più volte fra le prime del mercato per presenze in classifica e a Sanremo. Quegli artisti restano nel roster di Island: l’accordo con Warner riguarda la consulenza, non i contratti discografici. Pico Cibelli inquadra la collaborazione proprio su quel percorso:

“Sono molto orgoglioso di collaborare con uno dei più grandi talenti della discografia degli ultimi anni. Parliamo di un player che ha dimostrato sul campo cosa significa fare la differenza, guidando con grandi successi artistici e commerciali quella che è stata una delle label più importanti in Italia. Sono felice di averlo oggi nella nostra squadra.”

Eleonora Rubini indica nella società la ragione dell’accordo:

“Ci sono incontri che cambiano le regole del gioco, e questo è uno di quelli. È con immenso entusiasmo che diamo il benvenuto a Federico Cirillo a fianco della squadra di Warner Records Italy. La sua storia professionale parla da sé, ma è la visione di wolfcut, la sua nuova realtà imprenditoriale, ad averci convinto che fosse il partner ideale per costruire nuovi successi insieme. Con questa collaborazione uniamo la nostra struttura alla sua sensibilità unica nel valorizzare il talento. C’è la stessa fame e una gran voglia di fare rumore insieme.”

Federico Cirillo parla di relazioni personali e nomina uno per uno i tre interlocutori:

“Prima dei progetti vengono le persone. Questa collaborazione nasce dalla stima e dalla fiducia che mi legano da tempo a Pico, Eleonora e Gianluca, e dalla sensazione molto semplice di parlare la stessa lingua. Condividiamo un modo di lavorare fatto di ascolto, confronto e coraggio nelle scelte. Warner Records ha costruito un roster di artisti con identità forti. Sono felice di mettere a disposizione la mia esperienza e visione con l’obiettivo di valorizzare e consolidare i percorsi di ogni artista con cui avrò il piacere di collaborare.”

Il comunicato non chiarisce se wolfcut lavorerà in esclusiva con Warner o se questo è il primo di più incarichi. Nel secondo caso Cirillo sarebbe un consulente a disposizione di più etichette, compresa quella da cui è appena uscito.