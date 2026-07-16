Testo e significato di EMRATA, il nuovo singolo di Icy Subzero, in uscita il 17 luglio 2026 per Columbia Records/Sony Music Italy.

Icy Subzero inaugura la sua estate musicale con EMRATA, un brano che lo riporta verso sonorità latin, reggaeton e urban dopo i singoli più introspettivi pubblicati negli ultimi mesi. Il pezzo arriva nel pieno del percorso che accompagna il rapper romano dopo l’album ANNO ZERO e conferma la volontà di alternare atmosfere personali a produzioni dal respiro internazionale.

Il titolo richiama la modella Emily Ratajkowski, trasformata in simbolo di fascino, libertà e sicurezza di sé. Attorno a questa immagine ruota un racconto che mette al centro attrazione, desiderio e l’energia delle notti estive.

Icy Subzero – EMRATA : il significato del brano

Con EMRATA, Icy Subzero sceglie un linguaggio diretto e un sound che guarda oltre i confini italiani, fondendo elementi latin, reggaeton e urban. Il brano racconta un’estate vissuta senza freni, fatta di incontri, desiderio e leggerezza, ma lascia spazio anche a un aspetto più personale che emerge tra le immagini e l’atmosfera costruita dal rapper.

Il riferimento a Emily Ratajkowski non rappresenta un semplice omaggio, ma diventa un simbolo dell’immaginario evocato dal brano: sicurezza, fascino e libertà sono gli elementi che accompagnano il racconto e contribuiscono a definirne l’identità.

Dal punto di vista del percorso artistico, EMRATA segna un ritorno a sonorità più immediate dopo pubblicazioni come VERDE BOTTEGA (Pray For Me), VERGINE MARIA e AQVA SANTA, confermando la volontà di muoversi tra registri diversi senza rinunciare alla propria identità musicale.

Il testo di EMRATA

Il testo di “EMRATA” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 17 luglio 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano ▸ Titolo · EMRATA

· EMRATA ▸ Artista · Icy Subzero

· Icy Subzero ▸ Etichetta · Columbia Records / Sony Music Italy

· Columbia Records / Sony Music Italy ▸ Data di uscita · 17 luglio 2026