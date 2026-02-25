25 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Festival di Sanremo
Condividi su:
25 Febbraio 2026

Chi è Angelica Bove, finalista di Sanremo 2026: età, la storia di dolore e la voce che ha commosso l’Italia

Ripercorriamo la sua carriera, dall'audizione virale a X Factor alla pubblicazione del suo primo album "TANA"

Festival di Sanremo di Lorenza Ferraro
Angelica Bove, finalista delle Nuove Proposte di Sanremo 2026
Condividi su:

Nella finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 si sfidano due artisti che rappresentano due anime diverse della musica italiana. Da una parte Nicolò Filippucci, dall’altra Angelica Bove, una voce che ha già conquistato il pubblico di X Factor e che porta sul palco dell’Ariston una storia di dolore, rinascita e un’intensità emotiva rara. Con il suo brano, Mattone, racconta un pezzo della sua vita. Ma chi è davvero Angelica Bove?

Chi è Angelica Bove: età, origini e la storia personale

Nata a Roma nel 2003, Angelica Bove ha attualmente 22 anni. La sua storia è segnata da un profondo dolore: la perdita di entrambi i genitori, un’esperienza che ha trasformato in musica, diventando il nucleo della sua poetica. Il suo percorso artistico non nasce sui palchi, ma nell’intimità della sua stanza e sui social, dove inizia a condividere cover su TikTok, trovando nel canto un modo per elaborare e raccontare le proprie emozioni.

L’esordio a X Factor: “La Notte” e l’inedito con Tananai

La svolta arriva nel 2023 con la partecipazione a X Factor 17. La sua audizione è una delle più memorabili dell’edizione: canta La Notte di Arisa, un’interpretazione viscerale che commuove giudici e pubblico, lasciando intuire la profondità del suo vissuto. Entra nella squadra di Ambra Angiolini e arriva fino alla semifinale, dove presenta il suo primo inedito, L’inverno, scritto da un team d’eccezione composto da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

La firma con Warner, l’album “TANA” e la tenacia

Dopo X Factor, Angelica non si ferma. Firma con Atlantic Records / Warner Music Italy e inizia un percorso di ricerca musicale. Nel 2024 tenta una prima volta la strada di Sanremo Giovani con il brano La nostra malinconia, arrivando in finale ma senza ottenere il pass per l’Ariston. La sua tenacia la ripaga l’anno successivo: si ripresenta a Sanremo Giovani 2025 con Mattone, un brano che racconta la fatica di convivere con il dolore, trasformandolo in un punto di forza per costruire la propria rinascita. La canzone conquista la giuria e il pubblico, raggiungendo la #1 della classifica Viral 50 di Spotify e spalancandole le porte del Festival.

Sanremo 2026: la sfida finale con “Mattone”

A ridosso della sua partecipazione a Sanremo, il 30 gennaio 2026, Angelica pubblica il suo primo album ufficiale, TANA, un progetto intimo e suonato, scritto insieme a Federico Nardelli e Matteo Alieno. Domani, 26 febbraio, affronterà la finale delle Nuove Proposte contro Nicolò Filippucci. Una sfida tra due artisti diversi, ma che rappresentano entrambi il futuro della musica italiana, capaci di unire talento, scrittura e una forte identità artistica.

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Fedez con Marco Masini, protagonisti della prima serata di Sanremo 2026 1

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: i voti di All Music Italia a tutti i 30 cantanti in gara
Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 2

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori del Festival di Sanremo 2026 3

Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e tutti i momenti chiave
Laura Pausini sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Ph Virginia Bettoja 4

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: ordine di uscita, ospiti e Nuove Proposte del 25 febbraio
Classifica prima serata Sanremo 2026: i cinque favoriti e i conduttori, Carlo Conti e Laura Pausini 5

Sanremo 2026, classifica parziale prima serata: i cinque preferiti della Sala Stampa
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 6

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Andamento degli ascolti del Festival di Sanremo dal 1987 al 2025, con i dati di share e spettatori per ogni edizione 7

Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 8

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Promossi e bocciati Sanremo 2026 prima serata redazione 9

Festival di Sanremo 2026, prima serata: promossi e bocciati della redazione
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 10

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara

Cerca su A.M.I.