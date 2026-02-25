Chi è Angelica Bove, finalista di Sanremo 2026: età, la storia di dolore e la voce che ha commosso l’Italia

Nella finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 si sfidano due artisti che rappresentano due anime diverse della musica italiana. Da una parte Nicolò Filippucci, dall’altra Angelica Bove, una voce che ha già conquistato il pubblico di X Factor e che porta sul palco dell’Ariston una storia di dolore, rinascita e un’intensità emotiva rara. Con il suo brano, Mattone, racconta un pezzo della sua vita. Ma chi è davvero Angelica Bove?

Chi è Angelica Bove: età, origini e la storia personale

Nata a Roma nel 2003, Angelica Bove ha attualmente 22 anni. La sua storia è segnata da un profondo dolore: la perdita di entrambi i genitori, un’esperienza che ha trasformato in musica, diventando il nucleo della sua poetica. Il suo percorso artistico non nasce sui palchi, ma nell’intimità della sua stanza e sui social, dove inizia a condividere cover su TikTok, trovando nel canto un modo per elaborare e raccontare le proprie emozioni.

L’esordio a X Factor: “La Notte” e l’inedito con Tananai

La svolta arriva nel 2023 con la partecipazione a X Factor 17. La sua audizione è una delle più memorabili dell’edizione: canta La Notte di Arisa, un’interpretazione viscerale che commuove giudici e pubblico, lasciando intuire la profondità del suo vissuto. Entra nella squadra di Ambra Angiolini e arriva fino alla semifinale, dove presenta il suo primo inedito, L’inverno, scritto da un team d’eccezione composto da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

La firma con Warner, l’album “TANA” e la tenacia

Dopo X Factor, Angelica non si ferma. Firma con Atlantic Records / Warner Music Italy e inizia un percorso di ricerca musicale. Nel 2024 tenta una prima volta la strada di Sanremo Giovani con il brano La nostra malinconia, arrivando in finale ma senza ottenere il pass per l’Ariston. La sua tenacia la ripaga l’anno successivo: si ripresenta a Sanremo Giovani 2025 con Mattone, un brano che racconta la fatica di convivere con il dolore, trasformandolo in un punto di forza per costruire la propria rinascita. La canzone conquista la giuria e il pubblico, raggiungendo la #1 della classifica Viral 50 di Spotify e spalancandole le porte del Festival.

Sanremo 2026: la sfida finale con “Mattone”

A ridosso della sua partecipazione a Sanremo, il 30 gennaio 2026, Angelica pubblica il suo primo album ufficiale, TANA, un progetto intimo e suonato, scritto insieme a Federico Nardelli e Matteo Alieno. Domani, 26 febbraio, affronterà la finale delle Nuove Proposte contro Nicolò Filippucci. Una sfida tra due artisti diversi, ma che rappresentano entrambi il futuro della musica italiana, capaci di unire talento, scrittura e una forte identità artistica.