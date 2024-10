Sanremo Giovani 2024: Angelica Bove porta in gara “La nostra malinconia”

Sanremo Giovani 2024 – Angelica Bove, La nostra malinconia: significato del testo del brano con cui la cantautrice partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

ANGELICA BOVE, LA NOSTRA MALINCONIA: SIGNIFICATO DEL BRANO

Su di un ritmo up-tempo Angelica Bove racconta una relazione complicata e piena di malinconia, dove si mescolano il dolore, il distacco e la delusione. Attraverso immagini quotidiane come la “metropolitana” e il “fuoco sui navigli”, l’artista dipinge una realtà urbana e intensa, in cui i sentimenti si alternano tra passione e disillusione.

QUI per ascoltare la canzone.

ANGELICA BOVE, LA NOSTRA MALINCONIA: TESTO DEL BRANO

Sesso disegnato in metropolitana

La faccia di un uomo col cuore spezzato

Mollarsi in farmacia

Come rossa la tua sangria sul mio letto

Cadono le foglie

fuoco sui navigli

Non era di certo il giorno per dirti

Non voglio che tu sia

L’ultimo stronzo sulla mia via

Chiusi dentro al bagno come se non bastasse

Ragazzi con il maschio con le loro ragazze

Mi sa che andrà così

Come nei film a luci rosse che non ho ancora visto

Portami alla fine

Dell’universo per morire

Fallo in silenzio come un killer

Se la botta non basta

Resta la nostra ma-malinconia

Malinconia

Quando non serve

Tremenda Malinconia

Malinconia, malinconia

Ti ho visto l’altra sera

Eri agitato

Non c’era più qualcosa

E non capisco cosa sia

Non era amore, era monogamia

Chiusi dentro al bagno come se non bastasse

Ragazzi con il maschio con le loro ragazze

Mi sa che andrà così

Come nei film a luci rosse che non ho ancora visto

Portami alla fine

Dell’universo per morire

Fallo in silenzio come un killer

Se la botta non basta

Resta la nostra

Storia senza stile

Lasciami il tempo di venire

In silenzio come un killer

Se la botta non passa

Resta la nostra ma-malinconia

Malinconia

Quando non serve

Tremenda ma-malinconia

Malinconia, malinconia

Fallo in silenzio come un killer

Se la botta non passa

Resta la nostrama-malinconia

Malinconia

Quando non serve

Tremenda ma-malinconia

Malinconia, malinconia