Home › Radio Charts

Radio Charts

Classifica radio EarOne settimana 44 2026: Jovanotti e Samurai Jay salgono dalla #18 alla #1

Miley Cyrus scende al #2 e la Top 10 conta nove brani italiani su dieci.

di All Music Italia · 

Collage dei primi tre della classifica radio EarOne settimana 44 2026: Jovanotti e Samurai Jay, Miley Cyrus, Cesare Cremonini

Jovanotti è il nuovo numero uno della classifica radio EarOne della settimana 44 del 2026, dal 23 al 29 ottobre: Le foglie di te, con Samurai Jay, sale dal #18 al #1 alla terza settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio (testo e significato).

Bass Persuades di Miley Cyrus, prima nella classifica della settimana scorsa, scende al #2, e dietro di lei Paparazzi di Cesare Cremonini, Amica di Annalisa e Madame, Dedica di Ernia e Kintsugi di Elisa arretrano di un posto, fino al #6.

La new entry più alta è Wreck Of Me di Sophie and the Giants, che debutta al #41 con la data radio del 23 ottobre. Alla stessa data risale Housewife di Tate McRae, secondo debutto della Top 50: entra al #45.

La discesa più ampia della classifica è quella di Spiritualé di Biagio Antonacci e Sayf, dal #7 al #21: esce dalla Top 10 insieme a My Body Isn’t Ready di SOMBR, che scende dal #9 al #15. Al loro posto entrano Jovanotti e Senz’allegria di GAIA, che sale dal #14 al #10.

Fuori dalla Top 10 le salite più ampie sono quelle di High Hopes 3000 di ROLE MODEL, dal #84 al #44, e di Vertigini di Neffa e Fabri Fibra, brano dell’album Zarathustra Style, dal #61 al #33.

Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin scende dal #8 al #9, mentre Good Old Days di Chris de Sarandy e detto tra noi di Malika Ayane restano al #7 e al #10.

# Titolo Artista Variazione
1 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay ▲ 17
2 Bass Persuades Miley Cyrus ▼ 1
3 Paparazzi Cesare Cremonini ▼ 1
4 Amica Annalisa, Madame ▼ 1
5 Dedica Ernia ▼ 1
6 Kintsugi Elisa ▼ 1
7 Giornate perse Marco Mengoni ▲ 1
8 Serenamente Juli, Bresh ▼ 2
9 Parafulmini Giorgia ▲ 1
10 Senz’allegria GAIA ▲ 4
11 Baby Steps Olivia Dean ▲ 5
12 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▲ 8
13 Danceteria Madonna ▼ 2
14 Casini Marracash, Guè ▼ 1
15 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 6
16 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 5
17 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▼ 5
18 Animal KATSEYE ▼ 3
19 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 2
20 Le_Ali Max Pezzali ▼ 1
21 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▼ 14
22 Patient Zero Taylor Swift =
23 Vita da adulti Angelina Mango ▲ 1
24 Parlar d’amore Sayf ▲ 1
25 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▲ 8
26 Great Expectation SIENNA SPIRO ▲ 4
27 ok buonanotte sangiovanni ▲ 2
28 Lose Myself THE BAUSA ▼ 1
29 stupid song Olivia Rodrigo ▼ 3
30 TUTTO Ultimo ▼ 7
31 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▼ 3
32 BAD TIMES IMAEL ANGEL ▲ 13
33 Vertigini Neffa, Fabri Fibra ▲ 28
34 Nuvole (Bossa in Blu) Tiromancino, Simona Molinari ▼ 2
35 Lontano Sfera Ebbasta ▲ 1
36 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 7
37 Ruggine Levante =
38 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim =
39 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 5
40 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1
41 Wreck Of Me Sophie and the Giants NEW
42 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▲ 5
43 On My Soul Bruno Mars ▼ 12
44 High Hopes 3000 ROLE MODEL ▲ 40
45 Housewife Tate McRae NEW
46 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 11
47 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▼ 6
48 World’s Greatest! Lil Nas X ▼ 6
49 detto tra noi Malika Ayane ▼ 1
50 Odissea Carl Brave ▼ 1

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 44 2026

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti alla quindicesima settimana di presenza, mentre Vita da adulti di Angelina Mango sale dal #3 al #2 e ok buonanotte di sangiovanni dal #4 al #3, con TUTTO di Ultimo che scende dal #2 al #4.

Nessuna new entry fra i primi dieci: la salita più ampia è quella di RMB (Ring My Bell) di Aitch, che all’ottava settimana di presenza passa dal #9 al #5.

# Titolo Artista Variazione
1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr =
2 Vita da adulti Angelina Mango ▲ 1
3 ok buonanotte sangiovanni ▲ 1
4 TUTTO Ultimo ▼ 2
5 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 4
6 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 1
7 Good Old Days Chris de Sarandy =
8 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 2
9 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▼ 1
10 detto tra noi Malika Ayane =

Più in basso Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté passa dal #5 al #6, mentre GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio scende dal #6 al #8.

Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin passa dal #8 al #9, mentre Good Old Days di Chris de Sarandy e detto tra noi di Malika Ayane restano al #7 e al #10.

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.

Quanto AMI Jovanotti?

Qui voti Jovanotti come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.

Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.

Il tuo voto
In questo articolo: JOVANOTTI SAMURAI JAY
Condividi:

Articoli correlati