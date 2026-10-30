Jovanotti è il nuovo numero uno della classifica radio EarOne della settimana 44 del 2026, dal 23 al 29 ottobre: Le foglie di te, con Samurai Jay, sale dal #18 al #1 alla terza settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio (testo e significato).

Bass Persuades di Miley Cyrus, prima nella classifica della settimana scorsa, scende al #2, e dietro di lei Paparazzi di Cesare Cremonini, Amica di Annalisa e Madame, Dedica di Ernia e Kintsugi di Elisa arretrano di un posto, fino al #6.

La new entry più alta è Wreck Of Me di Sophie and the Giants, che debutta al #41 con la data radio del 23 ottobre. Alla stessa data risale Housewife di Tate McRae, secondo debutto della Top 50: entra al #45.

La discesa più ampia della classifica è quella di Spiritualé di Biagio Antonacci e Sayf, dal #7 al #21: esce dalla Top 10 insieme a My Body Isn’t Ready di SOMBR, che scende dal #9 al #15. Al loro posto entrano Jovanotti e Senz’allegria di GAIA, che sale dal #14 al #10.

Fuori dalla Top 10 le salite più ampie sono quelle di High Hopes 3000 di ROLE MODEL, dal #84 al #44, e di Vertigini di Neffa e Fabri Fibra, brano dell’album Zarathustra Style, dal #61 al #33.

Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin scende dal #8 al #9, mentre Good Old Days di Chris de Sarandy e detto tra noi di Malika Ayane restano al #7 e al #10.

# Titolo Artista Variazione 1 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay ▲ 17 2 Bass Persuades Miley Cyrus ▼ 1 3 Paparazzi Cesare Cremonini ▼ 1 4 Amica Annalisa, Madame ▼ 1 5 Dedica Ernia ▼ 1 6 Kintsugi Elisa ▼ 1 7 Giornate perse Marco Mengoni ▲ 1 8 Serenamente Juli, Bresh ▼ 2 9 Parafulmini Giorgia ▲ 1 10 Senz’allegria GAIA ▲ 4 11 Baby Steps Olivia Dean ▲ 5 12 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▲ 8 13 Danceteria Madonna ▼ 2 14 Casini Marracash, Guè ▼ 1 15 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 6 16 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 5 17 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▼ 5 18 Animal KATSEYE ▼ 3 19 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 2 20 Le_Ali Max Pezzali ▼ 1 21 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▼ 14 22 Patient Zero Taylor Swift = 23 Vita da adulti Angelina Mango ▲ 1 24 Parlar d’amore Sayf ▲ 1 25 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▲ 8 26 Great Expectation SIENNA SPIRO ▲ 4 27 ok buonanotte sangiovanni ▲ 2 28 Lose Myself THE BAUSA ▼ 1 29 stupid song Olivia Rodrigo ▼ 3 30 TUTTO Ultimo ▼ 7 31 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▼ 3 32 BAD TIMES IMAEL ANGEL ▲ 13 33 Vertigini Neffa, Fabri Fibra ▲ 28 34 Nuvole (Bossa in Blu) Tiromancino, Simona Molinari ▼ 2 35 Lontano Sfera Ebbasta ▲ 1 36 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 7 37 Ruggine Levante = 38 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim = 39 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 5 40 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1 41 Wreck Of Me Sophie and the Giants NEW 42 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▲ 5 43 On My Soul Bruno Mars ▼ 12 44 High Hopes 3000 ROLE MODEL ▲ 40 45 Housewife Tate McRae NEW 46 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 11 47 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▼ 6 48 World’s Greatest! Lil Nas X ▼ 6 49 detto tra noi Malika Ayane ▼ 1 50 Odissea Carl Brave ▼ 1

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 44 2026

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti alla quindicesima settimana di presenza, mentre Vita da adulti di Angelina Mango sale dal #3 al #2 e ok buonanotte di sangiovanni dal #4 al #3, con TUTTO di Ultimo che scende dal #2 al #4.

Nessuna new entry fra i primi dieci: la salita più ampia è quella di RMB (Ring My Bell) di Aitch, che all’ottava settimana di presenza passa dal #9 al #5.

# Titolo Artista Variazione 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr = 2 Vita da adulti Angelina Mango ▲ 1 3 ok buonanotte sangiovanni ▲ 1 4 TUTTO Ultimo ▼ 2 5 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 4 6 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 1 7 Good Old Days Chris de Sarandy = 8 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 2 9 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▼ 1 10 detto tra noi Malika Ayane =

Più in basso Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté passa dal #5 al #6, mentre GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio scende dal #6 al #8.

Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin passa dal #8 al #9, mentre Good Old Days di Chris de Sarandy e detto tra noi di Malika Ayane restano al #7 e al #10.

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.