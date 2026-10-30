Classifica radio EarOne settimana 44 2026: Jovanotti e Samurai Jay salgono dalla #18 alla #1
Miley Cyrus scende al #2 e la Top 10 conta nove brani italiani su dieci.
di All Music Italia ·
Jovanotti è il nuovo numero uno della classifica radio EarOne della settimana 44 del 2026, dal 23 al 29 ottobre: Le foglie di te, con Samurai Jay, sale dal #18 al #1 alla terza settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio (testo e significato).
Bass Persuades di Miley Cyrus, prima nella classifica della settimana scorsa, scende al #2, e dietro di lei Paparazzi di Cesare Cremonini, Amica di Annalisa e Madame, Dedica di Ernia e Kintsugi di Elisa arretrano di un posto, fino al #6.
La new entry più alta è Wreck Of Me di Sophie and the Giants, che debutta al #41 con la data radio del 23 ottobre. Alla stessa data risale Housewife di Tate McRae, secondo debutto della Top 50: entra al #45.
La discesa più ampia della classifica è quella di Spiritualé di Biagio Antonacci e Sayf, dal #7 al #21: esce dalla Top 10 insieme a My Body Isn’t Ready di SOMBR, che scende dal #9 al #15. Al loro posto entrano Jovanotti e Senz’allegria di GAIA, che sale dal #14 al #10.
Fuori dalla Top 10 le salite più ampie sono quelle di High Hopes 3000 di ROLE MODEL, dal #84 al #44, e di Vertigini di Neffa e Fabri Fibra, brano dell’album Zarathustra Style, dal #61 al #33.
Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin scende dal #8 al #9, mentre Good Old Days di Chris de Sarandy e detto tra noi di Malika Ayane restano al #7 e al #10.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Le foglie di te
|Jovanotti, Samurai Jay
|▲ 17
|2
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|▼ 1
|3
|Paparazzi
|Cesare Cremonini
|▼ 1
|4
|Amica
|Annalisa, Madame
|▼ 1
|5
|Dedica
|Ernia
|▼ 1
|6
|Kintsugi
|Elisa
|▼ 1
|7
|Giornate perse
|Marco Mengoni
|▲ 1
|8
|Serenamente
|Juli, Bresh
|▼ 2
|9
|Parafulmini
|Giorgia
|▲ 1
|10
|Senz’allegria
|GAIA
|▲ 4
|11
|Baby Steps
|Olivia Dean
|▲ 5
|12
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|▲ 8
|13
|Danceteria
|Madonna
|▼ 2
|14
|Casini
|Marracash, Guè
|▼ 1
|15
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|▼ 6
|16
|Ain’t in LA
|ADÉLA
|▲ 5
|17
|Goya
|Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 5
|18
|Animal
|KATSEYE
|▼ 3
|19
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 2
|20
|Le_Ali
|Max Pezzali
|▼ 1
|21
|Spiritualé
|Biagio Antonacci, Sayf
|▼ 14
|22
|Patient Zero
|Taylor Swift
|=
|23
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|▲ 1
|24
|Parlar d’amore
|Sayf
|▲ 1
|25
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|▲ 8
|26
|Great Expectation
|SIENNA SPIRO
|▲ 4
|27
|ok buonanotte
|sangiovanni
|▲ 2
|28
|Lose Myself
|THE BAUSA
|▼ 1
|29
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|▼ 3
|30
|TUTTO
|Ultimo
|▼ 7
|31
|Che Bella Vita (con Angelina Mango)
|ARIETE, Angelina Mango
|▼ 3
|32
|BAD TIMES
|IMAEL ANGEL
|▲ 13
|33
|Vertigini
|Neffa, Fabri Fibra
|▲ 28
|34
|Nuvole (Bossa in Blu)
|Tiromancino, Simona Molinari
|▼ 2
|35
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▲ 1
|36
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▲ 7
|37
|Ruggine
|Levante
|=
|38
|Dance Dance Dance!
|Barry Can’t Swim
|=
|39
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|▼ 5
|40
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 1
|41
|Wreck Of Me
|Sophie and the Giants
|NEW
|42
|Meraviglioso Errore
|Gianna Nannini
|▲ 5
|43
|On My Soul
|Bruno Mars
|▼ 12
|44
|High Hopes 3000
|ROLE MODEL
|▲ 40
|45
|Housewife
|Tate McRae
|NEW
|46
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|▼ 11
|47
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|▼ 6
|48
|World’s Greatest!
|Lil Nas X
|▼ 6
|49
|detto tra noi
|Malika Ayane
|▼ 1
|50
|Odissea
|Carl Brave
|▼ 1
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 44 2026
Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti alla quindicesima settimana di presenza, mentre Vita da adulti di Angelina Mango sale dal #3 al #2 e ok buonanotte di sangiovanni dal #4 al #3, con TUTTO di Ultimo che scende dal #2 al #4.
Nessuna new entry fra i primi dieci: la salita più ampia è quella di RMB (Ring My Bell) di Aitch, che all’ottava settimana di presenza passa dal #9 al #5.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|=
|2
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|▲ 1
|3
|ok buonanotte
|sangiovanni
|▲ 1
|4
|TUTTO
|Ultimo
|▼ 2
|5
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▲ 4
|6
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|▼ 1
|7
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|=
|8
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|▼ 2
|9
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|▼ 1
|10
|detto tra noi
|Malika Ayane
|=
Più in basso Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté passa dal #5 al #6, mentre GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio scende dal #6 al #8.
Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin passa dal #8 al #9, mentre Good Old Days di Chris de Sarandy e detto tra noi di Malika Ayane restano al #7 e al #10.
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
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