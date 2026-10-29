Nelle scorse ore Blanco ha scritto in una storia Instagram “I manager sono il male della musica”. I fan si chiedono se il messaggio riguardi Stefano Clessi, il manager con cui è tornato a lavorare a gennaio 2025, e secondo gli screenshot rilanciati su X, Clessi non compare fra i seguiti del cantautore.

La storia è una schermata nera con una sola riga di testo, pubblicata sul profilo blanchitobebe con Sfiorivano le viole di Rino Gaetano in sottofondo. Blanco non nomina nessuno e non spiega a chi si riferisca.

La pagina BLANCO Daily Updates, gestita da fan, ha rilanciato su X lo screenshot dei 133 profili seguiti da Blanco, dove la ricerca di “stefanoclessi” restituisce “Nessun utente trovato”, con il commento “BLANCO ha unfollowato il suo (finora) manager Stefano Clessi.”

Poco dopo la storia, Blanco ha pubblicato una foto dell’universo con un testo che parla di un lavoro in corso e non nomina nessun manager: “Arriva l’alba / fa i contorni alle montagne / Come un culo dentro i pantaloni stretti / tira forte il vento / c’è aria fresca / non si respira merda / Sono gasato come un 15 enne”.

Nello stesso post Blanco prosegue con le parole “Vorrei tenervi per mano per portarvi in quello che sto facendo. / Posso dire che c’è un mattocino che tiene in piedi una casa, che ora va colorato di blu così che possiate vederlo anche voi” e chiude con “a presto…”.

Blanco e Stefano Clessi: dalla scoperta nel 2019 al ritorno di gennaio 2025

Stefano Clessi, fondatore di Eclectic Music Group, ha scoperto Blanco nel 2019 e ha lavorato con lui fino al 2022, prima del ritorno annunciato il 23 gennaio 2025, con Eclectic a curare da allora management e direzione artistica del cantautore.

Blanco ha chiuso il periodo con Urubamba Studio, la società di management fondata da Shablo, tornando da Clessi, che lo ha accolto con le parole “Erasmus finito. Bentornato a casa.”

Se il rapporto con Clessi fosse davvero finito, Blanco tornerebbe da Anna Brioschi, che lo ha seguito come artist manager fino al rientro in Eclectic, o sceglierebbe un nuovo management?