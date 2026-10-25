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Radio Date 30 ottobre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 30 ottobre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

di Oriana Meo (Caporedattore) ·  (ultimo aggiornamento il )

Radio Date 30 ottobre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday

Settimana 43 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Leggi le ultime pagelle dei nuovi singoli

Nuovi singoli – Radio Date dal 24 al 30 ottobre 2026

Brani più attesi dalla redazione

Nuovi inserimenti

Sabato 24 ottobre 2026

  • Stefano Sportelli – Splendida Illusione

Domenica 25 ottobre 2026

  • HEIZY – Rubik Cube (Mendaki Publishing)
  • Jay Cry – Sotto Questo Cielo Sporco (Mendaki Publishing)

Martedì 27 ottobre 2026

  • GINEVRA – noi due io e te (Hoop Music)
  • Under One Hundred – Reset (Autoprodotto)

Mercoledì 28 ottobre 2026

  • ASIAnotfound – About the Distance
  • Mama.In.Inca – La fine del mondo (Dischi Soviet Studio / The Orchard)

Giovedì 29 ottobre 2026

  • Alessandro Aruta – Tiempo Perso
  • Claudio Covato feat. Marco Castello – Siamo Gli Alberi (L’albero Records)
  • Miky Del Cambio – Spine (Best Indie Italia)

Venerdì 30 ottobre 2026

  • Brake – Innamorato di un Alieno (Rey Production)
  • Desperados – COUNTRY BRIANZOLO (EP) (INDACO / ADA Music Italy)
  • Emanuele Presta – Maradona non si allenava mai (Autoprodotto)
  • Fast Animals and Slow Kids – Inverno Nucleare (Woodworm)
  • Giuseppe D’Alonzo – Parole in tasca (Autoprodotto)
  • Hema – tutto a puttane (ALHENA / The Orchard)
  • JOULE – Canzoni tristi (Columbia Records / Sony Music Italy)
  • Khrys Kloudz – Dance again (Autoprodotto)
  • La Noce – Buco nero (Musa Factory / Believe)
  • Lady and the Clowns – TV News
  • Lucio Corsi – Napoleone Buonanotte (Sugar Music)
  • Luna Palumbo – fottutamentebene (INDACO / ADA Music Italy)
  • Marco Calabrese – Come se ci fossi già (Mami Records / TuneCore )
  • Mones – Bastardo e Fragile (Saint Louis Music of College)
  • SILVI – Il peso del mondo (NOS Records, distr. Believe)
  • The Blonde Brothers – Bene o Male (Universal Music Italy)
  • VENTI – SAI CHE CI SARÒ (ALHENA / The Orchard)
  • Via Mercanti – Kolossal (Cantieri Sonori Produzioni / ADA Music Italy)

GLOBAL RELEASE

  • Dominik Friz feat. Martin HerzbergLifelines
    Radio Date: 30 ottobre
  • Harry StylesComing Up Roses
    Sony · Radio Date: 30 ottobre
  • John MayerTom and Jerry
    Island Records · Radio Date: 30 ottobre

Segnala un nuovo singolo – Radio Date 6 novembre 2026

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In questo articolo: MUSICA ITALIANA NEW MUSIC FRIDAY
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