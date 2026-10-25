Radio Date 30 ottobre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Tutti i nuovi singoli in uscita il 30 ottobre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.
di Oriana Meo (Caporedattore) · (ultimo aggiornamento il )
Settimana 43 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Nuovi singoli – Radio Date dal 24 al 30 ottobre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
✦ Nuovi inserimenti
Sabato 24 ottobre 2026
- Stefano Sportelli – Splendida Illusione
Domenica 25 ottobre 2026
- HEIZY – Rubik Cube (Mendaki Publishing)
- Jay Cry – Sotto Questo Cielo Sporco (Mendaki Publishing)
Martedì 27 ottobre 2026
- GINEVRA – noi due io e te (Hoop Music)
- Under One Hundred – Reset (Autoprodotto)
Mercoledì 28 ottobre 2026
- ASIAnotfound – About the Distance
- Mama.In.Inca – La fine del mondo (Dischi Soviet Studio / The Orchard)
Giovedì 29 ottobre 2026
- Alessandro Aruta – Tiempo Perso
- Claudio Covato feat. Marco Castello – Siamo Gli Alberi (L’albero Records)
- Miky Del Cambio – Spine (Best Indie Italia)
Venerdì 30 ottobre 2026
- Brake – Innamorato di un Alieno (Rey Production)
- Desperados – COUNTRY BRIANZOLO (EP) (INDACO / ADA Music Italy)
- Emanuele Presta – Maradona non si allenava mai (Autoprodotto)
- Fast Animals and Slow Kids – Inverno Nucleare (Woodworm) ★
- Giuseppe D’Alonzo – Parole in tasca (Autoprodotto)
- Hema – tutto a puttane (ALHENA / The Orchard)
- JOULE – Canzoni tristi (Columbia Records / Sony Music Italy)
- Khrys Kloudz – Dance again (Autoprodotto)
- La Noce – Buco nero (Musa Factory / Believe)
- Lady and the Clowns – TV News
- Lucio Corsi – Napoleone Buonanotte (Sugar Music) ★
- Luna Palumbo – fottutamentebene (INDACO / ADA Music Italy)
- Marco Calabrese – Come se ci fossi già (Mami Records / TuneCore )
- Mones – Bastardo e Fragile (Saint Louis Music of College)
- SILVI – Il peso del mondo (NOS Records, distr. Believe)
- The Blonde Brothers – Bene o Male (Universal Music Italy)
- VENTI – SAI CHE CI SARÒ (ALHENA / The Orchard)
- Via Mercanti – Kolossal (Cantieri Sonori Produzioni / ADA Music Italy)
GLOBAL RELEASE
- Dominik Friz feat. Martin Herzberg – Lifelines
Radio Date: 30 ottobre
- Harry Styles – Coming Up Roses
Sony · Radio Date: 30 ottobre
- John Mayer – Tom and Jerry
Island Records · Radio Date: 30 ottobre
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