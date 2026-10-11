Radio Date 16 ottobre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Tutti i nuovi singoli in uscita il 16 ottobre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.
di Oriana Meo (Caporedattore) · (ultimo aggiornamento l’)
Settimana 42 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Nuovi singoli – Radio Date dal 10 al 16 ottobre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
SABATO 10 OTTOBRE 2026
- Naike – SPARA
- Popular Chic – Solo Argento
IDM STARTUP
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
- Cristina Donà – Possibili superstiti
Futurecords
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026
- Man Stewart – Amore Toxic
Distrokid
VENERDÌ 16 OTTOBRE 2026
- Cane sulla Luna – In un altro universo
Steel Bay
- Diletta Fosso – Bruciate tutto
- Emanuele Dabbono – Momenteria
- EROPI – Ladro
Stock-A
- FENICE & Steven Patrick Piu – Mulholland Drive (Acoustic Version)
INDACO / ADA Music Italy
- GRIEL – Testa bassa
ALHENA / The Orchard
- Le schiene di Schiele – santo
EDAC Music Group / distr. Believe
- Lorenzo Marchina – Mi Fai Bene
Joseba Publishing
- MELANCHOLIA – Pillola
Pioggia Rossa Dischi, distr. Believe
- Murr-ma – Hummingbird
Spazio Dischi / Altafonte Italia
- OSSO SACRO – Rashad
Ipe Ipe Music
- RUVIO – Una confidenza tra amici
- Sarfè – Jamme bell’
SPC Music Publishing
- Simone Anguilano – New York Times
INDACO / ADA Music Italy
GLOBAL RELEASE – VENERDÌ 16 OTTOBRE 2026
- Jamie T – Waist 36 Leg 32
EMI
- KAROL G, Judeline, rusowsky – BbY WOW
EMI
- Remi Wolf – Champagne
Island Records
Ingresso in rotazione radiofonica
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