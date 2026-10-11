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Radio Date

Radio Date 16 ottobre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 16 ottobre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

di Oriana Meo (Caporedattore) ·  (ultimo aggiornamento l’)

Radio Date 16 ottobre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday

Settimana 42 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Leggi le ultime pagelle dei nuovi singoli

Nuovi singoli – Radio Date dal 10 al 16 ottobre 2026

Brani più attesi dalla redazione

SABATO 10 OTTOBRE 2026

  • NaikeSPARA
  • Popular ChicSolo Argento
    IDM STARTUP

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026

  • Cristina DonàPossibili superstiti
    Futurecords

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026

  • Man StewartAmore Toxic
    Distrokid

VENERDÌ 16 OTTOBRE 2026

  • Cane sulla LunaIn un altro universo
    Steel Bay
  • Diletta FossoBruciate tutto
  • Emanuele DabbonoMomenteria
  • EROPILadro
    Stock-A
  • FENICE & Steven Patrick PiuMulholland Drive (Acoustic Version)
    INDACO / ADA Music Italy
  • GRIELTesta bassa
    ALHENA / The Orchard
  • Le schiene di Schielesanto
    EDAC Music Group / distr. Believe
  • Lorenzo MarchinaMi Fai Bene
    Joseba Publishing
  • MELANCHOLIAPillola
    Pioggia Rossa Dischi, distr. Believe
  • Murr-maHummingbird
    Spazio Dischi / Altafonte Italia
  • OSSO SACRORashad
    Ipe Ipe Music
  • RUVIOUna confidenza tra amici
  • SarfèJamme bell’
    SPC Music Publishing
  • Simone AnguilanoNew York Times
    INDACO / ADA Music Italy

GLOBAL RELEASE – VENERDÌ 16 OTTOBRE 2026

  • Jamie TWaist 36 Leg 32
    EMI
  • KAROL G, Judeline, rusowskyBbY WOW
    EMI
  • Remi WolfChampagne
    Island Records
    Ingresso in rotazione radiofonica

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In questo articolo: MUSICA ITALIANA NEW MUSIC FRIDAY
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