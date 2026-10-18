Radio Date 23 ottobre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Tutti i nuovi singoli in uscita il 23 ottobre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.
di Oriana Meo (Caporedattore) · (ultimo aggiornamento il )
Settimana 42 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Nuovi singoli – Radio Date dal 17 al 23 ottobre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
SABATO 17 OTTOBRE 2026
- The Italian Society feat. Veronica Swift – New York, New York
DOMENICA 18 OTTOBRE 2026
- Eliachesuona & Hermess – Com’è essere me
Autoprodotto
- Mira Spot – Let Me Be
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2026
- HOODYSKIM – YYY
La Crème Records
- No Session – Random Lovers
Overdub Recordings / Virgin Music Italy
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2026
- Agadez feat. Giovanni Caccamo – La Malata Santa ★
- Andrea AR – Sei tu
Autoprodotta
VENERDÌ 23 OTTOBRE 2026
- Alessandro Spina – Vaffanculo a chi rimane
Kutmusic
- Angelika – Bruci lentamente
INDACO / ADA Music Italy
- Brando Madonia – Il Mostro
INDACO / ADA Music Italy
- Chiara Osso – Crocerossina
Saint Louis Music College
- Dalila Spagnolo – NUDO CUORE NUDA VOCE
Il Cantiere Lab
- FakeU7777 – Musica Sei Tutto
Roberto Bocchetti
- Giada – Stanza vuota
Rey Production
- Livio Minafra & Apulia Art Ensemble – Rakija
Incipit Records / Egea Music
- Martingala – Salsa
Bassa Fedeltà
- Martino Adriani – Panico Rock and Roll
- Morrison – Un’Altra Vita
Distrokid
- Nicole Debouver – Fall Away
- Tetra – Maso
Middle Night Entertainment/ Virgin Music Italy
- Utopia – ODIO
Gotha Music
- Vittoria Settimj – Cemento
GLOBAL RELEASE – VENERDÌ 23 OTTOBRE 2026
- Zach Bryan feat. Lana Del Rey – Lies
Warner · Radio Date: 23 ottobre
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