Home › Radio Date

Radio Date

Radio Date 23 ottobre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 23 ottobre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

di Oriana Meo (Caporedattore) ·  (ultimo aggiornamento il )

Radio Date 23 ottobre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday

Settimana 42 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Leggi le ultime pagelle dei nuovi singoli

Nuovi singoli – Radio Date dal 17 al 23 ottobre 2026

Brani più attesi dalla redazione

SABATO 17 OTTOBRE 2026

  • The Italian Society feat. Veronica SwiftNew York, New York

DOMENICA 18 OTTOBRE 2026

  • Eliachesuona & HermessCom’è essere me
    Autoprodotto
  • Mira SpotLet Me Be

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2026

  • HOODYSKIMYYY
    La Crème Records
  • No SessionRandom Lovers
    Overdub Recordings / Virgin Music Italy

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2026

  • Agadez feat. Giovanni CaccamoLa Malata Santa
  • Andrea ARSei tu
    Autoprodotta

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2026

  • Alessandro SpinaVaffanculo a chi rimane
    Kutmusic
  • AngelikaBruci lentamente
    INDACO / ADA Music Italy
  • Brando MadoniaIl Mostro
    INDACO / ADA Music Italy
  • Chiara OssoCrocerossina
    Saint Louis Music College
  • Dalila SpagnoloNUDO CUORE NUDA VOCE
    Il Cantiere Lab
  • FakeU7777Musica Sei Tutto
    Roberto Bocchetti
  • GiadaStanza vuota
    Rey Production
  • Livio Minafra & Apulia Art EnsembleRakija
    Incipit Records / Egea Music
  • MartingalaSalsa
    Bassa Fedeltà
  • Martino AdrianiPanico Rock and Roll
  • MorrisonUn’Altra Vita
    Distrokid
  • Nicole DebouverFall Away
  • TetraMaso
    Middle Night Entertainment/ Virgin Music Italy
  • UtopiaODIO
    Gotha Music
  • Vittoria SettimjCemento

GLOBAL RELEASE – VENERDÌ 23 OTTOBRE 2026

  • Zach Bryan feat. Lana Del ReyLies
    Warner · Radio Date: 23 ottobre

Segnala un nuovo singolo – Radio Date 30 ottobre 2026

Le segnalazioni per il Radio Date del 30 ottobre 2026 devono essere inviate esclusivamente tramite il modulo qui sotto.

Apri il modulo di segnalazione

Problemi con il modulo?

Se non riesci a utilizzare il form, puoi inviare la segnalazione via email: clicca qui.

In questo articolo: MUSICA ITALIANA NEW MUSIC FRIDAY
Condividi:

Articoli correlati