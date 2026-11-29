Radio Date 4 dicembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Tutti i nuovi singoli in uscita il 4 dicembre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Brando Madonia con L’era glaciale, achiblu con apnea (per non sentire più) e Concetta Spaziale con Rospo sono tra i nuovi singoli del Radio Date del 4 dicembre 2026. Il calendario dal 28 novembre al 4 dicembre comprende anche RobotLove con PeppOh e Frank Moka, Praga 24 con Andy Bluvertigo, GhostDog, Raffaella Destefano e Fabio Mittino, e le uscite di Le Tendenze e Worabbi e le dovute precauzioni.
AGGIORNAMENTO 29 novembre 2026 Prima selezione di 22 singoli in uscita nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre. Il calendario viene aggiornato durante la settimana.
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Radio Date: tutti i nuovi singoli dal 28 novembre al 4 dicembre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2026
MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2026
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2026
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2026
VENERDÌ 4 DICEMBRE 2026
Gli album in uscita venerdì 4 dicembre 2026
Venerdì 4 dicembre escono Replay dei Pinguini Tattici Nucleari, Le mie radici di Renato Zero e I nostri muri le montagne dei Santi Francesi. Nel calendario ci sono anche Musica per alberghi di Colapesce, NON VOGLIO MORIRE IN PROVINCIA di 6occia e l’EP Il disertore dei The Zen Circus. Arriva in CD e vinile Natale con Ditony di Ditonellapiaga e TonyPitony, già uscito in digitale.
Il calendario completo, con album, EP e pubblicazioni live, è nella pagina degli album italiani in uscita nel 2026.
Cronologia aggiornamenti
- 29 novembre 2026 – Predisposta l’edizione dal 28 novembre al 4 dicembre con 22 singoli. Aggiornati i riferimenti agli album del venerdì e alle ultime pagelle dei nuovi singoli. (Oriana Meo)
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 11 dicembre 2026
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