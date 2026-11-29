Brando Madonia con L’era glaciale, achiblu con apnea (per non sentire più) e Concetta Spaziale con Rospo sono tra i nuovi singoli del Radio Date del 4 dicembre 2026. Il calendario dal 28 novembre al 4 dicembre comprende anche RobotLove con PeppOh e Frank Moka, Praga 24 con Andy Bluvertigo, GhostDog, Raffaella Destefano e Fabio Mittino, e le uscite di Le Tendenze e Worabbi e le dovute precauzioni.

AGGIORNAMENTO 29 novembre 2026 Prima selezione di 22 singoli in uscita nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre. Il calendario viene aggiornato durante la settimana.

Leggi anche Radio Date 27 novembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

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Radio Date: tutti i nuovi singoli dal 28 novembre al 4 dicembre 2026

★ Brani più attesi dalla redazione

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026 Simone De Filippis Canto come Jova LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2026 RobotLove Santa Malatìa feat. PeppOh e Frank Moka Artistema MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2026 6occia Copyright Reckless Dischi Buena Madera Busa ETNALUCIA LA STORIA CHE HO DENTRO ALYSTUDIO/BELIEVE Praga 24 Devo vomitare feat. Andy Bluvertigo, GhostDog, Raffaella Destefano e Fabio Mittino Gelo Dischi / Believe Music Italy MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2026 No Session Sick Way Overdub Recordings / Ingrooves/Virgin/Universal GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2026 Le Tendenze Cisplatino ADA Music Italy Worabbi e le dovute precauzioni Coniglio da corsa Believe Music Italy VENERDÌ 4 DICEMBRE 2026 achiblu apnea (per non sentire più) Supernova Dischi / Artist First Alfonso Martorelli Quasi Felice Brando Madonia L’era glaciale INDACO / ADA Music Italy Camera Autunno Catia Tutta colpa dell’età INDACO / ADA Music Italy Concetta Spaziale Rospo Pioggia Rossa Dischi / Dischi Amici / Believe Davide Bauccio Magia Square / iMusician I Dolori del Giovane Walter Città Dumba Dischi / Believe Leo Tenneriello La cena di Natale Mario Tuccimei Relativo Autoprodotto OREAZON Monaco ’84 Suspect CB La sedia girata / Hogwarts UNDICI, Centomani come nei film NEEDA / ADA Music Italy

Gli album in uscita venerdì 4 dicembre 2026

Venerdì 4 dicembre escono Replay dei Pinguini Tattici Nucleari, Le mie radici di Renato Zero e I nostri muri le montagne dei Santi Francesi. Nel calendario ci sono anche Musica per alberghi di Colapesce, NON VOGLIO MORIRE IN PROVINCIA di 6occia e l’EP Il disertore dei The Zen Circus. Arriva in CD e vinile Natale con Ditony di Ditonellapiaga e TonyPitony, già uscito in digitale.

Il calendario completo, con album, EP e pubblicazioni live, è nella pagina degli album italiani in uscita nel 2026.

Cronologia aggiornamenti

29 novembre 2026 – Predisposta l’edizione dal 28 novembre al 4 dicembre con 22 singoli. Aggiornati i riferimenti agli album del venerdì e alle ultime pagelle dei nuovi singoli. (Oriana Meo)

Segnala un nuovo singolo – Radio Date 11 dicembre 2026

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