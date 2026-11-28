Amici 26 in diretta: l’ottava puntata del 29 novembre, scaletta e ordine di uscita
Dalle 14 su Canale 5 la puntata registrata il 26 novembre: in studio anche Alfa e i Modà
di All Music Italia ·
Amici 26 in diretta: l’ottava puntata andrà in onda domenica 29 novembre alle 14 su Canale 5, con J-Ax e Rossella Brescia giudici e Alfa e i Modà ospiti. Qui seguiremo la scaletta e l’ordine di uscita.
Articolo in aggiornamento in diretta. Da domenica alle 14 i momenti della puntata compariranno qui, con il più recente in alto. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.
Amici 26: i responsabili artistici, la classe e tutte le notizie · le anticipazioni dell’ottava puntata (attenzione, spoiler) · la settima puntata in diretta.
Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata
|Data
|Domenica 29 novembre 2026
|Orario
|Dalle 14 alle 15.45
|Dove
|Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
|Conduzione
|Maria De Filippi
|Ospiti musicali
|Alfa e i Modà
|Giudici di puntata
|J-Ax per il canto e Rossella Brescia per il ballo
Amici 26 è in diretta o registrato?
L’ottava puntata è registrata: è stata girata giovedì 26 novembre e andrà in onda in differita domenica 29 novembre alle 14 su Canale 5.
Amici 26 in diretta: scaletta e ordine di uscita dell’ottava puntata
L’ottava puntata di Amici 26 alle 14 su Canale 5
L’appuntamento sarà alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi. A giudicare le esibizioni saranno J-Ax per il canto e Rossella Brescia per il ballo, mentre in studio arriveranno come ospiti musicali Alfa e i Modà.
La scaletta sarà aggiornata durante la messa in onda: l’ordine di uscita si completerà in questa pagina.
Foto: ufficio stampa Mediaset