Amici 26 in diretta: l’ottava puntata andrà in onda domenica 29 novembre alle 14 su Canale 5, con J-Ax e Rossella Brescia giudici e Alfa e i Modà ospiti. Qui seguiremo la scaletta e l’ordine di uscita.

Articolo in aggiornamento in diretta. Da domenica alle 14 i momenti della puntata compariranno qui, con il più recente in alto. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.

Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata

Data Domenica 29 novembre 2026 Orario Dalle 14 alle 15.45 Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Conduzione Maria De Filippi Ospiti musicali Alfa e i Modà Giudici di puntata J-Ax per il canto e Rossella Brescia per il ballo

Amici 26 è in diretta o registrato?

L’ottava puntata è registrata: è stata girata giovedì 26 novembre e andrà in onda in differita domenica 29 novembre alle 14 su Canale 5.

Amici 26 in diretta: scaletta e ordine di uscita dell’ottava puntata

L’ottava puntata di Amici 26 alle 14 su Canale 5

L’appuntamento sarà alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi. A giudicare le esibizioni saranno J-Ax per il canto e Rossella Brescia per il ballo, mentre in studio arriveranno come ospiti musicali Alfa e i Modà.

La scaletta sarà aggiornata durante la messa in onda: l’ordine di uscita si completerà in questa pagina.

Foto: ufficio stampa Mediaset