Gli ascolti degli inediti di Amici 26 nel primo giorno non bastano per la Top 200 di Spotify Italia: nella classifica di venerdì 27 novembre non c’è nessuno degli otto brani usciti a mezzanotte.

L’ultima posizione, la numero 200, è di Go Easy di Dua Lipa con 45.493 stream: è la soglia che gli allievi non hanno raggiunto nel giorno dell’uscita. In testa alla classifica c’è Victory Lap di Sfera Ebbasta con Shiva e Geolier.

Ascolti inediti Amici 26: pre-debutto e primo giorno su Spotify

La giornata di Spotify segue l’orario UTC: in Italia, in questo periodo, va dall’1 di notte all’1 della notte successiva. La prima ora dopo l’uscita, da mezzanotte all’1 del 27 novembre, ricade quindi nella giornata del 26: è il pre-debutto.

I numeri attesi sabato 28 dopo le 18 riguarderanno perciò soltanto quella prima ora, e non vanno letti come gli ascolti del primo giorno. Nel pomeriggio di sabato 28 le pagine degli otto brani non mostravano ancora il contatore.

Aggiungeremo in questo articolo i numeri brano per brano, tenendo separato il pre-debutto dal primo giorno. Quando si chiuderà la prima settimana, dal 27 novembre al 3 dicembre, aggiorneremo la pagina anche con quei dati.

Inediti di Amici 26: brani, etichette e ascoltatori mensili

La tabella riporta gli ascoltatori mensili degli otto artisti, rilevati su Spotify nel pomeriggio del 28 novembre. Il dato riguarda tutto il repertorio di ciascun profilo negli ultimi 28 giorni, non soltanto l’inedito: Shari, Saitta e Andrea Heros, per esempio, avevano già altri brani online.

Artista Brano Etichetta Ascoltatori mensili Shari Crimine Columbia Records/Sony Music Italy 105.552 Saitta Classe ’99 Warner Records/Warner Music Italy 34.446 Kashmere Stratopazza BMG 28.383 Andrea Heros Vedrai RC Music 12.063 Aura Solite solite Atlantic Records/Warner Music Italy 5.104 Nicolò Un altro ancora Atlantic Records/Warner Music Italy 586 JED Indagine Eclectic Records/EMI 289 Tìaso Ananke Warner Records/Warner Music Italy 246

Alvise Salerno ha dato i voti ai brani nelle pagelle degli inediti; autori, produttori e copertine sono nella pagina degli inediti di Amici 26.

Foto: Witty.tv