Radio Date 6 novembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Tutti i nuovi singoli in uscita il 6 novembre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Settimana 44 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
AGGIORNAMENTO 1 novembre 2026
Nuovi brani aggiunti al Radio Date, contrassegnati dal rombo azzurro ✦.
Nuovi singoli – Radio Date dal 31 ottobre al 6 novembre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
✦ Nuovi inserimenti
lunedì 2 novembre 2026
- Emilio – Mandami quei baci (Attic Records Torino)
martedì 3 novembre 2026
- Ducan Tucano Feat. Dimaggiobaseballteam – C-movies (NOS Records Label)
mercoledì 4 novembre 2026
- Ale Scatizzi – Che ironia (Gateone Records)
giovedì 5 novembre 2026
- ALFIERO – La McLaren di Senna
- Management del Dolore Post-Operatorio – La violenza intorno (La Tempesta Dischi / Believe Digital)
- Worabbi e le dovute precauzioni – Le galline non volano (Believe Music Italy)
venerdì 6 novembre 2026
- BLAST – Krinak (Caronte Music Group)
- Bluesy – 5K (INDACO / ADA Music Italy)
- Croce Atroce – Servo muto (Believe Music Italy)
- DOG ANDREA MILANO – Un dono sotto l’albero (The Best Organization)
- Don Pasquale Ferone – In alto volerai (Di++o Music)
- ELI – Come la polvere (Caronte Music Group)
- Gianmaria – Senza la tua mano in tasca ★
- GIGLIO – Volveré (ADA Music)
- Giorgio Consoli – Mi fa male il tempo (NOS Records)
- Le schiene di Schiele – abbiate fede (EDAC Music Group / Believe)
- MARK BERTI – Gocce di Lacrime (Caronte Music Group)
- Marta Emme – Passerà
- Martha Rossi – Milano senza meta (INDACO / ADA Music Italy)
- Modà – Bonnie & Clyde (Columbia Records / Sony Music Italy) ★
- OCCHIDILAZZARO – Senza paura (Caronte Music Group)
- Pinguini Tattici Nucleari – Nella borsa di Anna ★
- quattrounoquattro – Domani
- RAGONE – Occhi Lucidi (Almae Music)
- Roberto Bocchetti – Bored At Christmas (Roberto Bocchetti)
- ROSS – ADESSO (Caronte Music Group)
- SEAN – Instabile (Caronte Music Group)
- Suez – Astral Skies (Believe Music Italy)
- TrynaVybz feat. Rytikal – Many Many
- Vegas Jones – Magellano (Universal) ★
- Yamigami – Damn
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 13 novembre 2026
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