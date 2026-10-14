Vegas Jones pubblica Nel dubbio, il nuovo singolo uscito mercoledì 14 ottobre per Universal Music Italia. Arriva dopo l’album Chic Nisello 2, uscito a maggio, e racconta il momento in cui restare fermi non è più un’opzione.

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Il significato di Nel dubbio di Vegas Jones

Il brano mette al centro il conflitto tra incertezze, desideri e bisogno di scegliere, con due strade davanti: bruciare o brillare. L’invito è a prendere posizione senza aspettare il momento perfetto.

Le prime strofe descrivono chi si perde senza riuscire a perdonarsi: “Non sanno che si perdono quelli che non si perdonano mai”. Il ritornello è un ultimatum: “fallo adesso o Mai più”, con “dei sogni in sospeso” da una parte e “bruciare oppure brillare” dall’altra.

Nella seconda strofa la voce ammette la propria debolezza: “Dovrei punirmi per tutte le volte che dico no”, e poi “tu mi tenti sapendo che poi ci scivolerò”. Il brano chiude su “Mai più sognare senza svegliarsi”, mentre “scegli tu” si ripete fino alla fine.

Martedì 1 dicembre Vegas Jones sarà al Fabrique di Milano per una data esclusiva, organizzata per i dieci anni di Chic Nisello. La serata è prodotta da Trident e le prevendite sono disponibili su trident.it.

Credits del brano ▸ Artista · Vegas Jones

· Vegas Jones ▸ Titolo · Nel dubbio

· Nel dubbio ▸ Autori · Testo: Matteo Privitera, Gabriele D’Asaro · Musica: soQuadro, Luca Chiaravalli, Boston George

Testo di Nel dubbio di Vegas Jones

Non sanno che si perdono quelli che non si perdonano mai

E togliersi il fiato finché poi ti scordi di respirare

O forse l’inferno che è fin troppo freddo per noi

E andiamo fuori

e ci puoi immaginare

Come nuvole che hanno imparato a piangersi addosso

Pur di non scaricare giù i drammi e incertezze a nessuno

E’ il costo della libertà scegliere se restare

o restarci male

fallo adesso

o Mai più

21 grammi e tu ne senti il peso

Abbiamo ancora dei sogni in sospeso

o ma nel blu

scegli tu se bruciare oppure brillare

yeah, fallo adesso o Mai più

e te la prendi con il mondo intero

E mi conosci, sai che non so perdere

ma nel dubbio Scegli tu se bruciare

oppure brillare

yeah, yeah

E ci siamo feriti,

tra note e spartiti

ne usciamo impazziti

ci guardiamo mentre

non siamo guariti

è la pura follia

Notte intere a cercare le cose nei posti dove non le puoi trovare

E ti convinci che non esistono più, finché non esisti più tu

ora non mi va

Dovrei punirmi per tutte le volte che dico no

ho Montagne di cose da fare, lo sai che io amo il mare.

Ma tu mi tenti sapendo che poi ci scivolerò.

E proverò piacere così forte al punto di stare male

fallo adesso

o Mai più

21 grammi e tu ne senti il peso

Abbiamo ancora dei sogni in sospeso

o ma nel blu

scegli tu se bruciare oppure brillare

yeah, fallo adesso o Mai più

e te la prendi con il mondo intero

E mi conosci, sai che non so perdere

ma nel dubbio Scegli tu se bruciare

oppure brillare

yeah, yeah

E ci siamo feriti,

tra note e spartiti

ne usciamo impazziti

ci guardiamo mentre

non siamo guariti

è la pura follia

scegli tu, scegli tu, scegli tu

Mai più sognare

senza svegliarsi

per non rimanere nel dubbio

mai più

mai più lottare nelle guerre degli altri

per non ricadere nel dubbio mai più

scegli tu, scegli tu, scegli tu

scegli tu, scegli tu, scegli tu

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.