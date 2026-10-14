Vegas Jones, Nel dubbio: fallo adesso o mai più, il bivio di chi non sa perdere
Il nuovo singolo di Vegas Jones, uscito il 14 ottobre, racconta la scelta tra bruciare e brillare: significato, analisi e testo completo.
di All Music Italia ·
Vegas Jones pubblica Nel dubbio, il nuovo singolo uscito mercoledì 14 ottobre per Universal Music Italia. Arriva dopo l’album Chic Nisello 2, uscito a maggio, e racconta il momento in cui restare fermi non è più un’opzione.
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Il significato di Nel dubbio di Vegas Jones
Il brano mette al centro il conflitto tra incertezze, desideri e bisogno di scegliere, con due strade davanti: bruciare o brillare. L’invito è a prendere posizione senza aspettare il momento perfetto.
Le prime strofe descrivono chi si perde senza riuscire a perdonarsi: “Non sanno che si perdono quelli che non si perdonano mai”. Il ritornello è un ultimatum: “fallo adesso o Mai più”, con “dei sogni in sospeso” da una parte e “bruciare oppure brillare” dall’altra.
Nella seconda strofa la voce ammette la propria debolezza: “Dovrei punirmi per tutte le volte che dico no”, e poi “tu mi tenti sapendo che poi ci scivolerò”. Il brano chiude su “Mai più sognare senza svegliarsi”, mentre “scegli tu” si ripete fino alla fine.
Martedì 1 dicembre Vegas Jones sarà al Fabrique di Milano per una data esclusiva, organizzata per i dieci anni di Chic Nisello. La serata è prodotta da Trident e le prevendite sono disponibili su trident.it.
Testo di Nel dubbio di Vegas Jones
Non sanno che si perdono quelli che non si perdonano mai
E togliersi il fiato finché poi ti scordi di respirare
O forse l’inferno che è fin troppo freddo per noi
E andiamo fuori
e ci puoi immaginare
Come nuvole che hanno imparato a piangersi addosso
Pur di non scaricare giù i drammi e incertezze a nessuno
E’ il costo della libertà scegliere se restare
o restarci male
fallo adesso
o Mai più
21 grammi e tu ne senti il peso
Abbiamo ancora dei sogni in sospeso
o ma nel blu
scegli tu se bruciare oppure brillare
yeah, fallo adesso o Mai più
e te la prendi con il mondo intero
E mi conosci, sai che non so perdere
ma nel dubbio Scegli tu se bruciare
oppure brillare
yeah, yeah
E ci siamo feriti,
tra note e spartiti
ne usciamo impazziti
ci guardiamo mentre
non siamo guariti
è la pura follia
Notte intere a cercare le cose nei posti dove non le puoi trovare
E ti convinci che non esistono più, finché non esisti più tu
ora non mi va
Dovrei punirmi per tutte le volte che dico no
ho Montagne di cose da fare, lo sai che io amo il mare.
Ma tu mi tenti sapendo che poi ci scivolerò.
E proverò piacere così forte al punto di stare male
fallo adesso
o Mai più
21 grammi e tu ne senti il peso
Abbiamo ancora dei sogni in sospeso
o ma nel blu
scegli tu se bruciare oppure brillare
yeah, fallo adesso o Mai più
e te la prendi con il mondo intero
E mi conosci, sai che non so perdere
ma nel dubbio Scegli tu se bruciare
oppure brillare
yeah, yeah
E ci siamo feriti,
tra note e spartiti
ne usciamo impazziti
ci guardiamo mentre
non siamo guariti
è la pura follia
scegli tu, scegli tu, scegli tu
Mai più sognare
senza svegliarsi
per non rimanere nel dubbio
mai più
mai più lottare nelle guerre degli altri
per non ricadere nel dubbio mai più
scegli tu, scegli tu, scegli tu
scegli tu, scegli tu, scegli tu
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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