Vegas Jones chiude la trilogia di Chic Nisello con New Nisello, fuori il 13 novembre
Pre-ordini aperti per i box del 4 dicembre, e il 1° dicembre concerto al Fabrique di Milano.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Vegas Jones chiude la trilogia di Chic Nisello con New Nisello, il progetto uscito venerdì 13 novembre per Universal Music Italia. In digitale è un EP di cinque brani, mentre i formati fisici arriveranno venerdì 4 dicembre e sono già aperti i pre-ordini.
New Nisello è stato anticipato dai singoli Nel dubbio (14 ottobre) e Magellano (6 novembre). Quest’ultimo ha aperto un mese di appuntamenti per i dieci anni di Chic Nisello, il mixtape del 2016 da cui è partita la saga di Vegas Jones.
Dopo il mixtape del 2016 e Chic Nisello 2, uscito a maggio 2026 e anticipato dal singolo TXT, New Nisello completa la trilogia celebrativa dei dieci anni di carriera.
Per dieci anni Vegas Jones ha dato voce al quartiere e all’immaginario di Cinisello. In New Nisello cambia registro e scrive di temi intimi e personali, su una produzione nuova.
Box, CD e LP: i formati fisici del decennale
- Il box numerato in tiratura limitata 10 Anni Dall’Inizio Di Tutto, in versione 3CD o 5LP, con Chic Nisello Definitive Edition, Chic Nisello 2 e New Nisello, più una card autografata di Vegas Jones
- Chic Nisello Definitive Edition, con tre bonus track (Jungla, Polo Box e Nella Nebbia), in CD e doppio vinile
- New Nisello da solo, in CD e vinile
La tracklist di New Nisello di Vegas Jones
|#
|Titolo
|1
|Nel dubbio
|2
|Ultima pagina
|3
|Oggi, ieri
|4
|Magellano
|5
|Non mi interessa più
Nelle edizioni fisiche c’è anche una sesta traccia, Jason & Lucia, che non compare nell’uscita digitale.
Vegas Jones al Fabrique di Milano il 1° dicembre
Martedì 1° dicembre Vegas Jones porterà il decennale dal vivo al Fabrique di Milano, in una serata prodotta da Trident Music con i brani storici del mixtape del 2016 e le ultime novità.
Foto: ufficio stampa
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