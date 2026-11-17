Vegas Jones chiude la trilogia di Chic Nisello con New Nisello, il progetto uscito venerdì 13 novembre per Universal Music Italia. In digitale è un EP di cinque brani, mentre i formati fisici arriveranno venerdì 4 dicembre e sono già aperti i pre-ordini.

New Nisello è stato anticipato dai singoli Nel dubbio (14 ottobre) e Magellano (6 novembre). Quest’ultimo ha aperto un mese di appuntamenti per i dieci anni di Chic Nisello, il mixtape del 2016 da cui è partita la saga di Vegas Jones.

Dopo il mixtape del 2016 e Chic Nisello 2, uscito a maggio 2026 e anticipato dal singolo TXT, New Nisello completa la trilogia celebrativa dei dieci anni di carriera.

Per dieci anni Vegas Jones ha dato voce al quartiere e all’immaginario di Cinisello. In New Nisello cambia registro e scrive di temi intimi e personali, su una produzione nuova.

Box, CD e LP: i formati fisici del decennale

Il box numerato in tiratura limitata 10 Anni Dall’Inizio Di Tutto , in versione 3CD o 5LP, con Chic Nisello Definitive Edition , Chic Nisello 2 e New Nisello , più una card autografata di Vegas Jones

, in versione 3CD o 5LP, con , e , più una card autografata di Chic Nisello Definitive Edition , con tre bonus track ( Jungla , Polo Box e Nella Nebbia ), in CD e doppio vinile

, con tre bonus track ( , e ), in CD e doppio vinile New Nisello da solo, in CD e vinile

La tracklist di New Nisello di Vegas Jones

# Titolo 1 Nel dubbio 2 Ultima pagina 3 Oggi, ieri 4 Magellano 5 Non mi interessa più

Nelle edizioni fisiche c’è anche una sesta traccia, Jason & Lucia, che non compare nell’uscita digitale.

Vegas Jones al Fabrique di Milano il 1° dicembre

Martedì 1° dicembre Vegas Jones porterà il decennale dal vivo al Fabrique di Milano, in una serata prodotta da Trident Music con i brani storici del mixtape del 2016 e le ultime novità.

Foto: ufficio stampa