Vegas Jones Chic Nisello 2 ha una data di uscita: il nuovo album del rapper sarà fuori dal 22 maggio. Il titolo riporta subito a uno snodo preciso del suo percorso, perché CHIC NISELLO 2 riprende il nome del mixtape che nel 2016 aveva segnato una fase chiave della sua crescita, prima dell’ingresso nel roster Universal Music Italia.

L’annuncio passa da un trailer che lavora su un doppio movimento, estetico e geografico. Vegas Jones atterra a Lugano con un jet privato, vestito elegante, poi cambia pelle durante il tragitto: via l’abito, spazio a canotta bianca e collana, fino al rientro in Italia tra scooter, bus e ritorno a Cinisello Balsamo, la città da cui tutto riparte. Il finale chiude il cerchio con un bambino che gli porge un disco da autografare: “Ciao Veggie ho trovato questo, me lo puoi autografare?”. Quel disco è proprio Chic Nisello 2.

CHIC NISELLO 2 riporta Vegas Jones al titolo del mixtape che lo ha lanciato

Il richiamo al primo Chic Nisello non è casuale. Quel progetto, uscito il 30 novembre 2016 per Dogozilla Empire, metteva insieme collaborazioni con Emis Killa, Nitro, Laïoung, Fly e Loki. Pochi mesi dopo arrivò anche la distribuzione digitale e fisica. Nel tempo il mixtape è diventato uno dei titoli più riconoscibili della prima fase di Vegas Jones, fino alla certificazione oro.

Riprenderne oggi il nome significa riaprire quel passaggio, ma con un altro peso sulle spalle. Nel frattempo sono cambiati etichetta, dimensione e discografia. L’ultimo progetto di Vegas Jones è stato Primetime, uscito nel 2025 con Epic/Sony Music, mentre questo nuovo capitolo segna il ritorno sotto Universal Music Italia, realtà con cui il rapper milanese collabora da anni.

Il trailer da Lugano a Cinisello Balsamo mette al centro il ritorno alle origini

Più della data, nel teaser conta l’idea. Il tragitto da Lugano a Cinisello Balsamo mette in scena due immagini di Vegas Jones: quella del presente, curata e lussuosa, e quella che torna al quartiere, ai mezzi pubblici, ai codici con cui si è costruita la sua identità artistica. Non è un trailer pieno di spoiler sul disco. È un trailer che punta sul simbolo.

Il dettaglio più netto resta proprio nel passaggio finale, quando un bambino recupera il disco e lo rimette fisicamente nelle mani di Vegas. L’album nuovo non viene presentato come una semplice continuazione, ma come un titolo che si porta dietro memoria, provenienza e riconoscibilità. A firmare il trailer è Bellaria Enteitrment, scelta che rafforza l’idea di un racconto visivo pensato per lavorare più sull’immaginario che sulla cronaca dell’annuncio.

Da Chic Nisello a oggi, cosa cambia per Vegas Jones

Quando uscì il primo Chic Nisello, Vegas Jones era nella fase in cui stava ancora fissando il suo spazio nel rap italiano. Quel mixtape arrivò prima dei dischi che ne avrebbero allargato davvero il profilo, ma aveva già dentro alcuni tratti rimasti centrali: l’attenzione al nome, al personaggio, alla provenienza e a una scrittura che teneva insieme strada, immaginario e aspirazione. Universal, nella biografia ufficiale dell’artista, indica proprio Chic Nisello come il progetto che ha accompagnato il suo primo disco d’oro.

Con CHIC NISELLO 2 il punto sarà capire quanto ci sia di davvero speculare rispetto a quel passato e quanto invece il titolo serva per riordinare il percorso dopo Primetime. Per ora, il trailer dice una cosa precisa: Vegas Jones ha scelto di ripartire dal nome che più di altri lo lega alla sua origine artistica.