Vegas Jones festeggia i dieci anni di Chic Nisello con un concerto al Fabrique di Milano
Il live è martedì 1° dicembre alle 21:00, prodotto da Trident Music.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Vegas Jones torna in concerto a Milano martedì 1° dicembre 2026, alle 21:00 al Fabrique, per i dieci anni di Chic Nisello. L’appuntamento fa parte del mese di celebrazioni aperto dal singolo Magellano.
Vegas Jones in concerto al Fabrique di Milano: data e biglietti
La serata è prodotta da Trident Music e si tiene al Fabrique, in via Fantoli 9 a Milano. Il posto unico costa 36,80 euro più commissioni.
|Data
|Città
|Biglietti
|1 dic 2026
|Milano
Fabrique
|Biglietti
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Il concerto per i dieci anni di Chic Nisello
Sul palco Vegas Jones ripercorre la carriera, dai brani del mixtape del 2016 fino alle ultime novità, come il singolo Nel dubbio, uscito il 14 ottobre, e il progetto in sei tracce New Nisello, in uscita il 13 novembre.
Foto: ufficio stampa