Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri tornano in concerto con il Tour autunnale 2026. Dopo i live da aprile a settembre, la seconda parte del tour conta cinque date a novembre, dal debutto al Druso in provincia di Bergamo alla chiusura al Mercato Nuovo di Taranto. I concerti sono organizzati da Talento.

Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, le date dei concerti 2026

La prima tappa è il 12 novembre al Druso, a Ranica (BG), con gli Spread in apertura. Seguono Modena e Trieste, poi Lido Adriano e Taranto. Scheda del concerto al Druso.

Leggi anche Quintorigo e John De Leo di nuovo insieme: nel 2027 tornano i primi tre album dal vivo

Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri · Tour autunnale 2026 Data Città Biglietti 12 nov 2026 Ranica (BG)

Druso Biglietti 13 nov 2026 Modena

Vibra Biglietti 14 nov 2026 Trieste

Teatro Miela Biglietti 26 nov 2026 Lido Adriano (RA)

CISIM Biglietti 28 nov 2026 Taranto

Mercato Nuovo Biglietti

Il tour autunnale dopo i tre singoli del 2026

La seconda parte del tour arriva nell’anno in cui la band ha pubblicato tre singoli per La Tempesta Dischi, da Dimenticare Maria a Per le vie della città e Facciamo all’amore. Il gruppo sta completando il nuovo album al Natural Head Quarter di Ferrara, dove ha registrato anche il primo disco.

Dagli One Dimensional Man ai Cattivi Maestri

Voce degli One Dimensional Man e de Il Teatro degli Orrori, Pierpaolo Capovilla ha esordito con i Cattivi Maestri nel 2022 con l’album omonimo, uscito per Garrincha Dischi. Nel 2026 è stato candidato al David di Donatello come miglior attore protagonista per Le città di pianura di Francesco Sossai.

Biglietti e prevendite

I link ai biglietti sono nella tabella, accanto a ciascuna data. Per il concerto del 14 novembre a Trieste, il Teatro Miela indica biglietti a 15 euro in prevendita e a 20 euro alla biglietteria la sera del concerto. Informazioni del Teatro Miela.

Fonte della foto: ufficio stampa Pulsar Media PR.

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia →