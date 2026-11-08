Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, cinque concerti a novembre dal Druso al Mercato Nuovo
La seconda parte del tour va dal 12 al 28 novembre e passa anche per Modena, Trieste e Lido Adriano.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri tornano in concerto con il Tour autunnale 2026. Dopo i live da aprile a settembre, la seconda parte del tour conta cinque date a novembre, dal debutto al Druso in provincia di Bergamo alla chiusura al Mercato Nuovo di Taranto. I concerti sono organizzati da Talento.
Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, le date dei concerti 2026
La prima tappa è il 12 novembre al Druso, a Ranica (BG), con gli Spread in apertura. Seguono Modena e Trieste, poi Lido Adriano e Taranto. Scheda del concerto al Druso.
Il tour autunnale dopo i tre singoli del 2026
La seconda parte del tour arriva nell’anno in cui la band ha pubblicato tre singoli per La Tempesta Dischi, da Dimenticare Maria a Per le vie della città e Facciamo all’amore. Il gruppo sta completando il nuovo album al Natural Head Quarter di Ferrara, dove ha registrato anche il primo disco.
Dagli One Dimensional Man ai Cattivi Maestri
Voce degli One Dimensional Man e de Il Teatro degli Orrori, Pierpaolo Capovilla ha esordito con i Cattivi Maestri nel 2022 con l’album omonimo, uscito per Garrincha Dischi. Nel 2026 è stato candidato al David di Donatello come miglior attore protagonista per Le città di pianura di Francesco Sossai.
Biglietti e prevendite
I link ai biglietti sono nella tabella, accanto a ciascuna data. Per il concerto del 14 novembre a Trieste, il Teatro Miela indica biglietti a 15 euro in prevendita e a 20 euro alla biglietteria la sera del concerto. Informazioni del Teatro Miela.
Fonte della foto: ufficio stampa Pulsar Media PR.
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