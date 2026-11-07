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Senza Cri, due concerti nel 2027: Roma e Milano a novembre

Due appuntamenti il 25 e 26 novembre 2027. Biglietti in vendita dal 6 novembre 2026 alle ore 14.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

Senza Cri – concerti 2027 a Roma e Milano

Senza Cri annuncia due concerti per novembre 2027. L’artista si esibirà il 25 novembre a Roma, al Largo Venue, e il 26 novembre a Milano, alla Santeria Toscana.

Le due date sono state annunciate con il comunicato di uscita dell’EP NO CAP, pubblicato il 6 novembre 2026.

I biglietti sono in vendita da venerdì 6 novembre alle 14 su Ticketone e Ticketmaster. Eventi in Bus è partner delle due date e permette ai fan di raggiungere i concerti e di tornare a casa al termine.

Senza Cri in concerto nel 2027: le date a Roma e Milano

Senza Cri – Concerti 2027
Data Città Biglietti
25/11/2027 Roma
Largo Venue		 Biglietti
26/11/2027 Milano
Santeria Toscana		 Biglietti

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Senza Cri: l’EP NO CAP è uscito il 6 novembre

L’annuncio dei live arriva con l’uscita di NO CAP, l’EP di sette brani di Senza Cri pubblicato il 6 novembre 2026. Sul palco di Roma e Milano l’artista sarà accompagnato da una band, in uno show inedito.

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