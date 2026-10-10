SENZA CRI ha pubblicato venerdì 9 ottobre STRADE, il nuovo singolo per Sensei Records con distribuzione ADA/Warner Music Italy. Il brano, ispirato all’effetto Sliding Doors, racconta la fine di una storia d’amore e le strade che si separano, e anticipa il nuovo progetto discografico.

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Il significato di STRADE di SENZA CRI

L’idea di partenza è una domanda semplice e universale: cosa sarebbe successo se, davanti a un bivio, avessimo scelto un’altra direzione? Da qui SENZA CRI immagina le vite che avremmo potuto vivere e le relazioni che avrebbero preso una piega diversa.

Nella prima strofa chi canta lascia all’altra persona il proprio cuore “come chiavi di casa”. Si aspettano a vicenda: “mi aspetto che torni, tu ti aspetti io apra”. Si guarda la storia finire “come un film sul più bello” e si conclude che “noi non abbiamo senso”.

Il ritornello dà il titolo al brano. Chi canta e l’altra persona sono divisi da “strade di me e di te” e da “cose che non so”, quelle che “non mi hai mai detto”. Le scuse “non mi fanno più effetto” e l’ultimo verso è “Non ci credo più”.

La seconda strofa si rivolge all’altra persona con un insulto e una richiesta: “Stronza, ridammi il sonno e la mia felpa nera”. Poi “non mi va più di sentirmi da solo”, e “le tue mani sul viso” non scaldano più. In chiusura di strofa, due volte: “Questo amore mi ha ucciso”.

STRADE è un brano pop sognante e immediato. Su synth ariosi e ritmiche, la voce guida il racconto in un crescendo sonoro ed emotivo che esplode in un ritornello ampio e liberatorio.

Il singolo arriva dopo un percorso iniziato con l’EP Salto nel Vuoto del 2021, presentato al Premio Tenco. Nel 2022 c’è stata la finale di Sanremo Giovani, nel 2024 la partecipazione ad Amici fino alla fase serale. Nel 2025 sono arrivati l’EP TOKYO NITE e Spiagge, con cui SENZA CRI ha partecipato a Sanremo Giovani.

SENZA CRI ha scelto Londra per il videoclip e per le immagini del nuovo progetto, in zone lontane dai luoghi più noti: strade, quartieri e spazi vissuti.

Credits del brano ▸ Artista · SENZA CRI

· SENZA CRI ▸ Titolo · STRADE

· STRADE ▸ Autori · Testo: SENZA CRI · Musica: SENZA CRI, Stefano Tartaglino, Fiodor Fogliato

· Testo: SENZA CRI · Musica: SENZA CRI, Stefano Tartaglino, Fiodor Fogliato ▸ Produttore · Stabber, Fiodor

Testo di STRADE di SENZA CRI

Ti ho lasciato il mio cuore come chiavi di casa

E mi aspetto che torni, tu ti aspetti io apra

E guardiamo il soffitto, una bocca di nuvole

Tu che un po’ mi hai trafitto con le tue bugie stupide

Se non ti lascio stare, lo so già che mi pento

E io non sono in grado di dire: “Ti amo” e di non starci dentro

E ci guardo finire come un film sul più bello

E io provo a capire, ma noi non abbiamo senso

Divisi da strade di me e di te

Divisi da strade di me e di te

Divisi da cose che non so

Che non mi hai mai detto

Stanotte fumerò finché non mi spengo

Strade di me e di te

Divisi da strade di me e di te

Divisi da scuse che ora non mi fanno più effetto

Ti prego, davvero

Non ci credo più

Stronza, ridammi il sonno e la mia felpa nera

C’è ancora il mio profumo e non voglio starti addosso

Come quando ad ogni bacio ci fondiamo tantissimo

E non mi va più di sentirmi da solo

In mezzo ad una folla o nella mischia dentro un tram

Non scaldano più le tue mani sul viso

Questo amore mi ha ucciso

Questo amore mi ha ucciso

Divisi da strade di me e di te

Divisi da strade di me e di te

Divisi da cose che non so

Che non mi hai mai detto

Stanotte fumerò finché non mi spengo

Strade di me e di te

Divisi da strade di me e di te

Divisi da scuse che ora non mi fanno più effetto

Ti prego, davvero

Non ci credo più

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa Golin Italy