SENZA CRI pubblica venerdì 6 novembre il nuovo EP NO CAP, una release Wea con Sensei Records e distribuzione ADA/Warner Music Italy. L’EP è in pre-save dal 26 ottobre ed è anticipato dai singoli STRADE, NOTTE SELVAGGIA e LA MIA NATURA.

SENZA CRI, il significato di NO CAP e la focus track INCENDIO

Il titolo dell’EP riprende l’espressione della Gen Z NO CAP, che significa “senza bugie” e “senza filtri”. SENZA CRI scrive testi e melodie di ogni brano.

Nell’EP il romanticismo e la vulnerabilità si alternano alla sicurezza di sé, all’ironia e alla voglia di vivere il presente. NO CAP ritrae una generazione che non vuole scegliere una sola identità e rivendica la libertà di essere fragile e ambiziosa, sognatrice e impulsiva.

La focus track dell’EP è INCENDIO, con un arrangiamento acustico ed essenziale che mette al centro la scrittura e l’interpretazione e lascia da parte le sonorità più elettroniche.

NO CAP Archive – Private Access: lo spazio per i fan

NO CAP Archive – Private Access accompagna l’uscita dell’EP: è uno spazio digitale dedicato ai fan di SENZA CRI. Dalla landing page si accede a contenuti esclusivi: backstage, immagini, momenti di quotidianità e messaggi personali dell’artista.

Londra e i contenuti visivi di NO CAP

L’EP ha Londra come sfondo visivo, a partire dall’uscita di STRADE il 9 ottobre. Nei videoclip, nelle fotografie e nei contenuti SENZA CRI attraversa la città lontano dai luoghi più famosi, tra vie, quartieri e spazi quotidiani.