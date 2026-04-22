Testo e significato di La mia natura, il nuovo singolo di Senza Cri, in uscita venerdì 24 aprile 2026 per ADA/Warner Music Italy. Il brano, prodotto da Stabber, segna il ritorno del cantautore dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2025, dove aveva raggiunto la sfida finale con il pezzo Spiagge.

Senza Cri – La mia natura : il significato del brano

Il singolo affronta il dualismo tra forza e vulnerabilità, mettendo a fuoco le contraddizioni di una generazione divisa tra la ricerca di autenticità e la spinta all’omologazione. Le strofe descrivono immagini di vita quotidiana: il percorso universitario, la ricerca di un lavoro stabile, le relazioni che si svuotano e la pressione sociale legata all’apparenza. Il testo riflette sul rischio di diventare “sostituibili” in un sistema predefinito, spostando l’attenzione dall’identità come traguardo all’identità come processo continuo. La produzione di Stabber asseconda questa tensione emotiva, culminando in un ritornello liberatorio spinto dai synth.

Ad anticipare l’uscita, Senza Cri ha pubblicato un monologo sui social, un manifesto narrativo in cui la domanda centrale “chi sei, chi vuoi essere?” rimane volutamente aperta. Il brano contiene anche un riferimento al kintsugi, l’arte giapponese di riparare con l’oro, a simboleggiare come le ferite possano trasformarsi in valore.

Il testo di La mia natura

Il testo completo di “La mia natura” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 24 aprile 2026, giorno di uscita del singolo.

Senza Cri al Concertone del Primo Maggio

Il cantautore presenterà dal vivo il nuovo progetto durante il Concertone del Primo Maggio a Roma. L’artista salirà sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano per condividere la sua musica, caratterizzata da sonorità urban pop e da una scrittura profondamente introspettiva.