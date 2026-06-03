Testo e significato di Notte Selvaggia, il nuovo singolo di Senza Cri, in uscita venerdì 5 giugno per Sensei Records / ADA Warner Music Italy.

Il brano arriva dopo il singolo La Mia Natura e la partecipazione a Sanremo Giovani 2025, dove Senza Cri ha raggiunto la sfida finale con Spiagge.

Sui social l’artista ha diffuso nei giorni scorsi uno spoiler del videoclip, diretto da Mattia Di Tella.

Senza Cri – Notte Selvaggia : il significato del brano

Notte Selvaggia è un brano synth-pop che racconta l’euforia malinconica delle notti vissute senza filtri. Prodotto da Stabber e Swan, tra beat jersey club pulsanti, synth atmosferici e dettagli sonori in continua tensione, costruisce un immaginario emotivo intenso e cinematografico, che trasforma la notte in uno spazio sospeso tra impulso, libertà e desiderio di connessione autentica.

Secondo il racconto dell’artista, il brano parla di relazioni, ricerca di sé e bisogno di autenticità, con immagini semplici ma potenti pensate per intercettare la sensibilità della Gen Z. Rispetto al passato segna un’evoluzione verso un suono più elettronico e club-oriented, pensato per far ballare le notti estive senza rinunciare alla profondità della scrittura.

Il testo di Notte Selvaggia

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

il corpo che balla

la mia testa calda

nessuna voglia di tornare a casa

Il testo di “Notte Selvaggia” e l’analisi verso per verso saranno disponibili in questa pagina a partire dal 5 giugno, giorno di uscita del singolo.

Senza Cri, dal Primo Maggio ai festival estivi

Dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio di Roma e il live del 9 maggio al Balena Festival di Genova, Senza Cri è al lavoro sullo sviluppo dal vivo del progetto e si esibirà l’8 luglio a Milano per Visionatici, il 15 luglio ad Arezzo per il Men/Go Fest e il 17 agosto a Barletta per il Jova Summer Party.

Nuove date del Summer Tour verranno annunciate nelle prossime settimane.

Crediti del brano ▸ Titolo · Notte Selvaggia

· Notte Selvaggia ▸ Artista · Senza Cri

· Senza Cri ▸ Produzione · Stabber e Swan

· Stabber e Swan ▸ Autori (testo) · —

· — ▸ Video · Mattia Di Tella

· Mattia Di Tella ▸ Etichetta / Distribuzione · Sensei Records / ADA Warner Music Italy

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