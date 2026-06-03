3 Giugno 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
3 Giugno 2026

Senza Cri, “Notte Selvaggia”: il significato del nuovo singolo synth-pop

Un brano synth-pop prodotto da Stabber e Swan, tra beat jersey club e racconto generazionale.

News di All Music Italia
Senza Cri nella foto promozionale del singolo Notte Selvaggia
Condividi su:

Testo e significato di Notte Selvaggia, il nuovo singolo di Senza Cri, in uscita venerdì 5 giugno per Sensei Records / ADA Warner Music Italy.

Il brano arriva dopo il singolo La Mia Natura e la partecipazione a Sanremo Giovani 2025, dove Senza Cri ha raggiunto la sfida finale con Spiagge.

Sui social l’artista ha diffuso nei giorni scorsi uno spoiler del videoclip, diretto da Mattia Di Tella.

Senza CriNotte Selvaggia: il significato del brano

Notte Selvaggia è un brano synth-pop che racconta l’euforia malinconica delle notti vissute senza filtri. Prodotto da Stabber e Swan, tra beat jersey club pulsanti, synth atmosferici e dettagli sonori in continua tensione, costruisce un immaginario emotivo intenso e cinematografico, che trasforma la notte in uno spazio sospeso tra impulso, libertà e desiderio di connessione autentica.

Secondo il racconto dell’artista, il brano parla di relazioni, ricerca di sé e bisogno di autenticità, con immagini semplici ma potenti pensate per intercettare la sensibilità della Gen Z. Rispetto al passato segna un’evoluzione verso un suono più elettronico e club-oriented, pensato per far ballare le notti estive senza rinunciare alla profondità della scrittura.

Copertina del singolo Notte Selvaggia di Senza Cri

Il testo di Notte Selvaggia

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

il corpo che balla
la mia testa calda
nessuna voglia di tornare a casa 

Il testo di “Notte Selvaggia” e l’analisi verso per verso saranno disponibili in questa pagina a partire dal 5 giugno, giorno di uscita del singolo.

Senza Cri, dal Primo Maggio ai festival estivi

Dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio di Roma e il live del 9 maggio al Balena Festival di Genova, Senza Cri è al lavoro sullo sviluppo dal vivo del progetto e si esibirà l’8 luglio a Milano per Visionatici, il 15 luglio ad Arezzo per il Men/Go Fest e il 17 agosto a Barletta per il Jova Summer Party.

Nuove date del Summer Tour verranno annunciate nelle prossime settimane.

Crediti del brano

  • ▸ Titolo · Notte Selvaggia
  • ▸ Artista · Senza Cri
  • ▸ Produzione · Stabber e Swan
  • ▸ Autori (testo) · —
  • ▸ Video · Mattia Di Tella
  • ▸ Etichetta / Distribuzione · Sensei Records / ADA Warner Music Italy

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Foto degli artisti delle Pagelle Nuovi Singoli del 29 maggio 2026 di All Music Italia: Sal Da Vinci, Noemi, Nicolò Filippucci, Fellow e Santi Francesi 1

Pagelle Nuovi Singoli 29 maggio 2026: Orietta Berti e Il Rosso (NC), Santi Francesi (8), TonyPitony e Guè (3)
Tiziano Ferro in un ritratto in bianco e nero in riva al mare 2

Tiziano Ferro, la data zero e i social: quando l'errore vale più della persona
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 3

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live
Geolier nella foto promozionale del singolo Autorità (Cani Randagi), in uscita il 4 giugno 2026 4

Geolier torna con "Autorità", un banger estivo alla vigilia degli stadi
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: cantanti, biglietti e scaletta 5

Scaletta Power Hits 2026 Roma: 44 artisti, ordine esibizioni e diretta 31 maggio
Ambra Angiolini canta al microfono nello spot Dietorelle Disco Club del jingle Basta il nome 6

Ambra Angiolini canta di nuovo: "Basta il nome", il jingle Dietorelle che richiama "T'appartengo"
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu 8

Noemi, "Tu cosa fai questa sera": testo, significato e la nuova versione di sé
New Music Friday settimana 23 2026 Radio Date 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 23 del 2026
Tricolore italiano stilizzato in polvere verde, bianca e rossa, per le canzoni sull'Italia del 2 giugno 10

Festa della Repubblica, le canzoni sull'Italia: da Mameli ai rapper

Cerca su A.M.I.