Amici 2025: le anticipazioni del 25 gennaio con Nina Zilli, Senza Cri e i Modà

Anche questa settimana sono 4 gli allievi a rischio eliminazione: Caterina, Angie, Maria Rosaria e...

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25: anticipazioni della puntata del 25 gennaio con giudici Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino
Amici 2025, le anticipazioni della puntata del 25 gennaio: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 2.847.000 spettatori pari al 22% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 22 gennaio, ricca di ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

