Venerdì 6 novembre 2026 esce CURA, il nuovo album di Tony Boy, disponibile esclusivamente in formato fisico per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il progetto arriva dopo TRAUMA e raccoglie 14 tracce, senza featuring. Un disco che cambia prospettiva rispetto al precedente, senza però cancellare le ferite raccontate in passato.

Da “TRAUMA” a “CURA”: cambiare prospettiva senza dimenticare le ferite

Già dal titolo e dalla copertina, CURA suggerisce un cambio di direzione. Se TRAUMA era immerso in atmosfere cupe, negative e cariche di immagini oscure, il nuovo lavoro si muove attraverso colori più vivaci e una maggiore apertura. Tony Boy non sembra aver lasciato alle spalle tutto quello che lo ha accompagnato finora, ma ha trovato un modo diverso di guardare alle proprie difficoltà. La cura non coincide necessariamente con una guarigione definitiva: può essere anche la possibilità di tornare a riconoscersi, fare musica, sentirsi amati e trovare un equilibrio, pur continuando a convivere con le proprie ferite.

È un passaggio che emerge fin dall’apertura con Pretesto, introdotta da un monologo che presenta un Tony Boy diverso rispetto a quello di TRAUMA. La positività attraversa il disco, senza cancellarne la componente malinconica e introspettiva. Anche musicalmente il rap torna al centro, con l’artista che recupera metriche, incastri e interpretazioni che hanno contribuito a definire la sua identità. Le produzioni alternano momenti più classici, aperture melodiche e passaggi energici, lasciando spazio a un Tony Boy che sembra ritrovare una maggiore libertà espressiva e il piacere di muoversi tra le diverse sfaccettature del proprio stile.

In questo senso, CURA rappresenta anche la chiusura di un capitolo importante della sua carriera. I due progetti sembrano completarsi a vicenda: se TRAUMA metteva a fuoco il peso delle ferite e delle difficoltà personali, il nuovo album prova a immaginare cosa possa esserci dopo, senza fingere che tutto sia stato superato. Non è necessariamente un punto di arrivo definitivo, ma la conclusione di una fase artistica e personale che permette a Tony Boy di guardare avanti e lasciare spazio a nuove direzioni.

“Sparisci”: la paura di fidarsi e le ferite che arrivano dall’infanzia

Tra i brani centrali del progetto c’è Sparisci, già pubblicato in digitale martedì 3 novembre e arrivato in vetta alla Spotify Top 200 Daily Top Songs nelle prime 24 ore. Nell’album la traccia presenta un nuovo interludio, che prende il posto della parte di Niky Savage e aggiunge un passaggio particolarmente pesante al racconto.

Il ritornello mette subito al centro un rapporto vissuto in bilico tra desiderio di vicinanza e paura di essere feriti: “Resta insieme a me, ah, o sparisci”. È una richiesta che lascia poco spazio alle vie di mezzo. Da una parte c’è il bisogno di avere qualcuno accanto, dall’altra la difficoltà di fidarsi davvero e lasciarsi andare.

Il monologo amplia il discorso, spostandolo dalle relazioni alle ferite personali e familiari. Le immagini dei ragazzini alle prese con problemi in casa, delle urla e di chi pensa di poterli salvare raccontano un dolore che non si esaurisce con il passare degli anni. Anche il rapporto con l’amore appare compromesso: “Non dire la parola ‘amore’, la sporchiamo” è una frase che restituisce la difficoltà di riconoscere qualcosa di positivo dopo aver conosciuto soprattutto instabilità e mancanze.

“Cuore rotto” e “Una bara per due”: l’amore non cancella il dolore

Il tema torna in Cuore rotto, dove la presenza di un’altra persona sembra offrire un appiglio anche nei momenti più difficili. “Tu mi fai forza anche se tengo il cuore rotto” sintetizza una relazione in cui l’affetto riesce a dare sostegno, senza però risolvere automaticamente tutto quello che resta irrisolto.

Il brano si muove tra momenti di vicinanza e ricadute, tra il desiderio di risalire dopo aver toccato il fondo e la consapevolezza di avere ancora una coscienza sporca, abitudini e ricordi da affrontare. L’equilibrio è fragile, ma proprio per questo la presenza dell’altra persona assume un valore importante.

La chiusura affidata a Una bara per due riporta invece in primo piano la solitudine e le contraddizioni dei rapporti. “Una bara per due non l’hanno ancora inventata” diventa il punto di partenza per raccontare il desiderio di condividere il proprio dolore e, allo stesso tempo, la paura di restare soli. Tra ricordi, notti difficili e tentativi di anestetizzare quello che si prova, Tony Boy descrive una condizione in cui anche avere un posto in cui dormire non significa necessariamente sentirsi a casa.

È una conclusione che non offre una soluzione semplice. Il disco lascia aperta la possibilità di stare meglio, ma non nasconde quanto possa essere complicato liberarsi di certi pensieri. La cura, quindi, non è una risposta definitiva: è anche il tentativo di non rimanere fermi nello stesso dolore.

Tony Boy, CURA: la tracklist e il voto della recensione

Di seguito i 14 brani di CURA, sette per lato del vinile. Le righe in fucsia sono i brani migliori del disco secondo la nostra recensione, quelle in lime i meno riusciti.

# Brano 1 Pretesto 2 Felice oppure no 3 Senza stress 4 Jungla 2 5 Ti amo ti odio 6 Fuori dal castello 7 Sparisci 8 Indistruttibile 9 Nuove esperienze 10 Cuore rotto 11 Don’t cry 12 Freni inibitori 13 Apatia 14 Una bara per due

Brani migliori secondo la nostra recensione: Fuori dal castello, Cuore rotto, Freni inibitori

Brani peggiori secondo la nostra recensione: Felice oppure no, Sparisci

Voto: ★★★★★★★½ Sette e mezzo (7,5/10)

Tony Boy, CURA: testo di Sparisci, uscita in vinile e album TRAUMA

Il testo e significato di Sparisci, uscito in digitale martedì 3 novembre, è già online. L’uscita solo in vinile di CURA è raccontata nella news sul disco, mentre l’album precedente è nella news su TRAUMA.