Tony Boy pubblica il 6 novembre il nuovo album Cura, per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy, ma non lo troverete su Spotify né sulle altre piattaforme: il disco esce soltanto in vinile, con il preordine già aperto.

PREORDINA L’ALBUM CURA Tony Boy In preordine: vinile bianco marmorizzato autografato, copertina alternativa VINILE AUTOGRAFATO SU WARNER MUSIC SHOP · 27,90 €

Con Trauma, uscito il 2 gennaio 2026, Tony Boy aveva debuttato alla #1 sia nella Top Album FIMI/NIQ sia nella classifica dei formati fisici, con oltre 15 milioni di stream nella prima settimana. A giugno FIMI ha certificato il disco platino.

Nella Top Album, che somma copie vendute e stream, Cura potrà contare solo sulle copie: il rapper padovano rinuncia alla parte di risultato che con Trauma arrivava da Spotify e dalle altre piattaforme.

Tony Boy, Cura esce dieci mesi dopo Trauma

Cura apre la fase successiva a Trauma, legata alla ricerca di un equilibrio e al modo di stare dentro le proprie fragilità. In copertina c’è un ritratto ad acquerello ripetuto a specchio, con la simmetria delle macchie del test di Rorschach.

Nella tracklist dovrebbe esserci Una Bara Per Due, il singolo che Tony Boy ha pubblicato il 29 settembre e di cui abbiamo raccontato testo e significato, con la solitudine al centro delle barre.

Classe 1999, all’anagrafe Antonio Hueber, Tony Boy ha alle spalle Umile, doppio platino, Nostalgia (export), platino, e UFORIA, platino, uscito nel 2025 e portato dal vivo con il Going Hard Live Summer Tour fino al concerto alla Fiera Milano Live di Rho.

Foto di Andrea Bianchera