Tommaso Ottomano debutta come Topo Nero Rock con il suo primo singolo Cerco una ragazza, disperatamente, disponibile da venerdì 6 novembre, anche in rotazione radiofonica, per Sugar Music. Il brano, scritto e prodotto dallo stesso Ottomano, è in pre-save.

Tommaso Ottomano e Cerco una ragazza, disperatamente: l’ironia sulla solitudine

Con Cerco una ragazza, disperatamente, Tommaso Ottomano inizia una nuova fase della sua carriera. Il pezzo, dall’anima rock e ribelle, sembra leggero, ma nasconde un significato profondo.

Il brano nasce da un momento di solitudine, quando la mancanza si fa così rumorosa da volerle dare un volto e porta a immaginare una ragazza ideale. In questo caso, però, l’artista sogna una figura sfuggente, che non crede nell’amore, arriva e fugge, e che lo fa soffrire.

Di fronte a un desiderio così assurdo, Tommaso sceglie l’autoironia: si guarda allo specchio, usa l’ironia come forma di tenerezza e trasforma l’insicurezza in una piccola commedia dell’assurdo.

L’artista dichiara: “Ahia, che male! Avete presente quando sentite CRACK in mezzo al petto? O quando vi sentite in trappola come un topo? Cerco una ragazza, disperatamente è esattamente questo. E questa immagine la descrive alla perfezione.”

L’alter ego Topo Nero Rock

Tommaso ha pubblicato sui social un trailer e una lettera ai fan per presentare l’alter ego Topo Nero Rock. Non è una maschera ma una dichiarazione: un progetto che Tommaso immagina e firma in ogni dettaglio, dalle note della canzone alle immagini.

Topo Nero Rock è un topo cartoon disegnato interamente a mano da Simone Pratola e doppiato da Francis Delacroix. Il topo si ispira al film Volere volare di Maurizio Nichetti, all’estetica dei Looney Tunes e al film Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Questo alter ego diventa la coscienza e la voce di ciò che di solito si nasconde: insicurezze, inadeguatezza e sentimenti scomodi. Attraverso lo sguardo di un animale sporco e repellente, ma anche tenero e divertente, l’artista unisce il suono ruvido del rock anni ’90 alla leggerezza del pop italiano degli anni ’60.

Chi è Tommaso Ottomano

Tommaso Ottomano unisce nella sua carriera musica e cinema, lavorando come cantautore, regista, compositore, produttore, direttore artistico e sound designer. Topo Nero Rock è il suo progetto solista da cantautore, nato da un soprannome che l’artista porta con sé dal 2007, quando aveva diciassette anni.

Come regista realizza campagne per brand di moda, dirige cortometraggi sperimentali e firma i videoclip dei Måneskin, Jovanotti, Baustelle, Roshelle, Lucio Corsi e Chiello. Ha vinto due volte il premio come Regista dell’anno ai Videoclip Music Awards e quello nella categoria Best Rock Video agli MTV Music Awards per il video di The Loneliest dei Måneskin.