Gianna Nannini, Ricominciassimo: la ballad scritta con Gazzelle esce con GIANNAGOLD
Il brano è fra gli inediti del disco da 29 canzoni per i cinquant'anni dall'album d'esordio.
di All Music Italia ·
Gianna Nannini ha scritto Ricominciassimo con Gazzelle e Federico Nardelli. È la sua prima collaborazione con il cantautore romano. Il brano, prodotto da Gianna Nannini e Dardust, è il nuovo singolo di GIANNAGOLD, l’album in uscita venerdì 6 novembre per EMI/Universal Music Italia.
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Il significato di Ricominciassimo di Gianna Nannini
Ricominciassimo è una ballad che attraversa le contraddizioni di un amore tormentato, fra nostalgia, disincanto e il desiderio mai sopito di ricominciare. La canzone racconta un legame in cui si è investito tutto, fino a smarrire sé stessi, e che resiste al tempo, alla distanza e persino alla fine.
La voce di Gianna Nannini accompagna un crescendo che nel finale tocca il punto più alto, con l’orchestra sinfonica, e arriva all’idea di potersi scegliere ancora una volta.
Il brano è fra gli inediti di GIANNAGOLD, il disco da 29 canzoni in uscita per i cinquant’anni dall’album d’esordio. Con Cani Sciolti e Meraviglioso Errore, scritto con Brunori Sas e Dimartino, sta accanto a dieci successi riarrangiati in versione sinfonica.
Testo di Ricominciassimo di Gianna Nannini
Il testo sarà disponibile da venerdì 6 novembre, con l’uscita dell’album GIANNAGOLD.
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Foto di Francesco Pandoni