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Oriana Meo
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Gianna Nannini celebra 50 anni con GiannaGold: 4 inediti e 10 versioni orchestrali

Il progetto celebra 50 anni dal debutto con 29 brani, quattro inediti e dieci nuove versioni orchestrali.

Gianna Nannini per il progetto GiannaGold, in uscita il 6 novembre 2026
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Gianna Nannini pubblicherà il 6 novembre 2026 GiannaGold, il nuovo progetto discografico che celebra i cinquant’anni dalla pubblicazione del suo primo album. La raccolta comprende 29 brani, tra cui quattro inediti e dieci canzoni completamente riarrangiate in versione orchestrale, ed esce per EMI Records/Universal Music Italia.

GiannaGold accompagnerà Gianna Nannini anche sul palco: dopo il concerto evento alla Waldbühne di Berlino del 19 settembre 2026, il progetto proseguirà nel 2027 con il GiannaGold Celebration Tour nei palasport italiani ed europei.

GiannaGold, il nuovo album di Gianna Nannini

GiannaGold ripercorre cinquant’anni di musica di Gianna Nannini attraverso brani del suo repertorio, nuove registrazioni e quattro inediti.

Dieci delle 29 tracce sono state completamente riarrangiate in versione orchestrale. Il progetto discografico arriva a cinquant’anni dall’album Gianna Nannini, pubblicato nel 1976 e primo lavoro della cantante.

Il disco sarà disponibile dal 6 novembre 2026, mentre il preorder partirà il 25 settembre.

Il progetto GiannaGold e i 50 anni di carriera

GiannaGold non nasce come una semplice raccolta di successi. Il progetto è stato pensato per svilupparsi nell’arco di due anni tra nuove pubblicazioni e concerti, utilizzando il cinquantesimo anniversario del debutto discografico come punto di partenza.

Il primo capitolo dal vivo si è tenuto il 19 settembre 2026 alla Waldbühne di Berlino, dove Gianna Nannini è tornata a 38 anni dal concerto del 1988. La serata ha registrato il sold out con 20.000 spettatori e ha visto la cantante accompagnata dalla Bohemian Symphony Orchestra Prague diretta da Martin Šanda, oltre che dalla sua band.

GiannaGold: le edizioni e i formati

GiannaGold sarà pubblicato in diversi formati fisici:

  • doppio CD;
  • triplo LP in vinile nero;
  • doppio CD numerato e autografato;
  • triplo LP in vinile rosso numerato e autografato.

Le due edizioni numerate e autografate saranno disponibili in esclusiva attraverso gli shop di Universal Music e Gianna Nannini.

I singoli di GiannaGold

Tra i brani già pubblicati collegati al progetto figurano America Inc., realizzato con Marracash, e Meraviglioso Errore.

Meraviglioso Errore, pubblicato il 28 agosto 2026, è stato scritto da Gianna Nannini insieme a Brunori Sas e Dimartino.

GiannaGold: la tracklist

La tracklist completa di GiannaGold non è ancora stata comunicata.

Il progetto comprende complessivamente 29 brani, dei quali quattro inediti e dieci completamente riarrangiati in versione orchestrale. Tra le canzoni già confermate ci sono:

Gianna Nannini, da GiannaGold al Celebration Tour 2027

Il percorso di GiannaGold continuerà nel 2027 con il GiannaGold Celebration Tour, nuova tournée nei palasport dopo gli oltre trenta concerti sold out realizzati da Gianna Nannini tra il 2024 e il 2025.

La parte italiana partirà il 13 marzo 2027 dal Modigliani Forum di Livorno con la data zero e proseguirà fino all’11 aprile all’Inalpi Arena di Torino. A ottobre seguirà una nuova leg europea con otto concerti tra Germania e Svizzera.

GiannaGold: la scheda dell’album

GiannaGold

  • ▸ Artista · Gianna Nannini
  • ▸ Titolo · GiannaGold
  • ▸ Uscita · 6 novembre 2026
  • ▸ Etichetta · EMI Records / Universal Music Italia
  • ▸ Brani · 29
  • ▸ Inediti · 4
  • ▸ Nuove versioni orchestrali · 10
  • ▸ Formati · doppio CD, triplo LP e versioni numerate e autografate

Foto: Luca Tesi

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