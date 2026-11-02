Emma è alla #1 nella AMI Charts di ottobre 2026 con una media di 4,97 vinili. Dalla #2 alla #10 troviamo nove classici della musica italiana: Vasco Rossi, Loredana Bertè, Ligabue, Gianna Nannini, Pino Daniele, Renato Zero, Zucchero, Mango e Mina.

Cos’è AMI Charts e come si vota

AMI Charts è la classifica degli artisti italiani votata dai lettori di All Music Italia: ognuno può dare da 1 a 5 vinili a ogni artista, direttamente dalla sua scheda, e il voto resta valido per 30 giorni, dopo i quali si può votare di nuovo lo stesso artista.

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Vota il tuo artista: cerca la sua scheda e premi Vota

Un artista entra in classifica solo se riceve almeno 10 voti, e fra quelli che ci riescono i venti con il punteggio più alto vanno in Top 20. Il punteggio dipende dalla media dei vinili e da quante persone hanno votato.

Per fermare i voti in blocco, il sistema respinge in automatico un secondo voto per lo stesso artista dallo stesso browser o dalla stessa rete, mette un tetto orario ai voti e dà meno peso alle serie di soli 1 o soli 5 che arrivano in poche ore dalla stessa rete.

AMI Charts ottobre 2026: la Top 20 completa con le medie

Posizione Artista Media (vinili) 1 Emma 4,97 2 Vasco Rossi 4,84 3 Loredana Bertè 4,81 4 Ligabue 4,80 5 Gianna Nannini 4,76 6 Pino Daniele 4,76 7 Renato Zero 4,76 8 Zucchero 4,73 9 Mango 4,73 10 Mina 4,71 11 Antonia 4,95 12 Elodie 4,65 13 Angelina Mango 4,63 14 Anna Oxa 4,64 15 Marco Mengoni 4,58 16 Arisa 4,75 17 Annalisa 4,54 18 Settembre 4,58 19 Giorgia 4,57 20 Fiorella Mannoia 4,57

Antonia ha la seconda media più alta, ma è alla #11

Antonia ha una media di 4,95, la seconda più alta della Top 20 dopo quella di Emma, ma ha ricevuto così pochi voti che il punteggio la ferma alla #11, dietro Mina, che ha una media più bassa (4,71) ma molti più voti.

Gli artisti con almeno 10 voti passano da cinque a 63 in un mese

A settembre, il primo mese della classifica, gli artisti con almeno 10 voti erano cinque e in testa c’era Alex Wyse, che a ottobre non è tra i primi venti. Ora gli artisti con almeno 10 voti sono 63, ma in Top 20 ne entrano venti.