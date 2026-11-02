AMI Charts ottobre 2026: Emma prima, dal secondo al decimo posto comandano i classici
Antonia ha la seconda media più alta della Top 20, ma è alla #11.
di All Music Italia ·
Emma è alla #1 nella AMI Charts di ottobre 2026 con una media di 4,97 vinili. Dalla #2 alla #10 troviamo nove classici della musica italiana: Vasco Rossi, Loredana Bertè, Ligabue, Gianna Nannini, Pino Daniele, Renato Zero, Zucchero, Mango e Mina.
Cos’è AMI Charts e come si vota
AMI Charts è la classifica degli artisti italiani votata dai lettori di All Music Italia: ognuno può dare da 1 a 5 vinili a ogni artista, direttamente dalla sua scheda, e il voto resta valido per 30 giorni, dopo i quali si può votare di nuovo lo stesso artista.
Vota il tuo artista: cerca la sua scheda e premi Vota
Un artista entra in classifica solo se riceve almeno 10 voti, e fra quelli che ci riescono i venti con il punteggio più alto vanno in Top 20. Il punteggio dipende dalla media dei vinili e da quante persone hanno votato.
Per fermare i voti in blocco, il sistema respinge in automatico un secondo voto per lo stesso artista dallo stesso browser o dalla stessa rete, mette un tetto orario ai voti e dà meno peso alle serie di soli 1 o soli 5 che arrivano in poche ore dalla stessa rete.
AMI Charts ottobre 2026: la Top 20 completa con le medie
|Posizione
|Artista
|Media (vinili)
|1
|Emma
|4,97
|2
|Vasco Rossi
|4,84
|3
|Loredana Bertè
|4,81
|4
|Ligabue
|4,80
|5
|Gianna Nannini
|4,76
|6
|Pino Daniele
|4,76
|7
|Renato Zero
|4,76
|8
|Zucchero
|4,73
|9
|Mango
|4,73
|10
|Mina
|4,71
|11
|Antonia
|4,95
|12
|Elodie
|4,65
|13
|Angelina Mango
|4,63
|14
|Anna Oxa
|4,64
|15
|Marco Mengoni
|4,58
|16
|Arisa
|4,75
|17
|Annalisa
|4,54
|18
|Settembre
|4,58
|19
|Giorgia
|4,57
|20
|Fiorella Mannoia
|4,57
Antonia ha la seconda media più alta, ma è alla #11
Antonia ha una media di 4,95, la seconda più alta della Top 20 dopo quella di Emma, ma ha ricevuto così pochi voti che il punteggio la ferma alla #11, dietro Mina, che ha una media più bassa (4,71) ma molti più voti.
Gli artisti con almeno 10 voti passano da cinque a 63 in un mese
A settembre, il primo mese della classifica, gli artisti con almeno 10 voti erano cinque e in testa c’era Alex Wyse, che a ottobre non è tra i primi venti. Ora gli artisti con almeno 10 voti sono 63, ma in Top 20 ne entrano venti.
Quanto AMI Emma?
Qui voti Emma come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori: questa settimana Emma è al numero 1.