Vasco Rossi racconta di essersi rotto anche i legamenti della spalla sinistra in un lungo post su Instagram di domenica 18 ottobre, dove ricostruisce l’operazione alla schiena.

Alla notizia Vasco aggiunge: “ma tengo duro e vi abbraccio”. Tutto comincia a Zocca, dove torna appena finito il Vasco Live 2026, chiuso a Udine il 29 giugno.

Vasco Rossi e la spalla: dal bosco di Zocca alla bicicletta

Il primo giro nel bosco finisce con una caduta: “Sentiero bagnato, scivolone in una buca. Mi aggrappo a una radice con il braccio sinistro: dolore alla spalla da svenire”. Poi il cantante tiene tutto per sé: “Mi sentivo già abbastanza pirla senza convocare una conferenza stampa”.

Con cure e nuotate la spalla migliora, ma cominciano i dolori alle gambe, per un problema alla schiena. A Bologna Vasco fa una risonanza magnetica dinamica con il professor Beppe Monetti, e gli esiti li esamina insieme a lui il professor Alessandro Gasbarrini, amico di Vasco e considerato uno dei padri della vertebrologia in Italia.

Il responso è che la colonna va operata, con ricovero il lunedì e intervento il martedì. Il sabato Vasco esce in bicicletta: “Scivolo sul bagnato e picchio violentemente il gomito sinistro. Stessa spalla, secondo round”.

Si ricovera con un dolore già fortissimo alla spalla, e dopo l’intervento alla colonna si ritrova con “schiena e spalla in concerto: un duetto infernale”. L’ultima ecografia ha mostrato lesioni importanti alla spalla, e il professor Porcellini gli ha consigliato un altro intervento.

Sull’altra operazione la decisione non è presa: “Ci sto pensando: di sale operatorie, per adesso, ho esaurito gli abbonamenti”. Intanto lo aspetta “tanta fisioterapia”, mentre il post si chiude con “La KOM…valescenza continua. Io pure. Un po’ ammaccato, sempre rock!”

Il Giubileo di Vasco prevede dieci date allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2027, e il 10 luglio 2026 sono stati venduti oltre 550.000 biglietti in meno di mezz’ora.

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Foto di Instagram Vasco Rossi