Roma ospiterà il Giubileo di Vasco, il progetto speciale che celebrerà i 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Dopo il primo annuncio arrivato durante il Vasco Live 2026, sono stati svelati i dettagli dell’evento che accompagnerà il cinquantesimo anniversario del rocker di Zocca.

Il programma si svilupperà nella primavera del 2027 e culminerà con una residency di dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma, in programma dal 6 al 25 giugno 2027. Secondo gli organizzatori, l’intero progetto potrebbe coinvolgere oltre 500 mila persone.

Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2026. Pubblicate le regole della prevendita riservata al Blasco Fan Club per la residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma, con limiti di acquisto, tessera 2027 richiesta e calendario delle vendite.

Il “Giubileo di Vasco” partirà da Roma

Secondo quanto scritto da Vasco Rossi, sarà la Capitale a ospitare le celebrazioni dedicate alla sua carriera.

“Sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il ‘Giubileo di Vasco’. La Capitale, la Città Eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni.”

Il post lascia intendere che non si tratterà di un singolo evento, ma di un calendario di iniziative distribuite nell’arco di più mesi.

Dieci concerti allo Stadio Olimpico per il Giubileo di Vasco

Il cuore delle celebrazioni sarà rappresentato dalla residency che Vasco Rossi terrà allo Stadio Olimpico di Roma nel giugno 2027.

Secondo quanto annunciato durante il concerto di Bari, saranno dieci gli appuntamenti previsti:

Data Location Città 6 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma 7 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma 10 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma 11 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma 15 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma 16 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma 19 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma 20 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma 24 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma 25 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma

Secondo quanto comunicato, i dieci concerti dovrebbero richiamare complessivamente oltre 500 mila spettatori, diventando la residency più lunga mai realizzata in uno stadio italiano.

La residency chiuderà il Giubileo di Vasco

La serie di concerti allo Stadio Olimpico rappresenterà l’atto conclusivo del Giubileo di Vasco, il progetto che accompagnerà il cinquantesimo anniversario della carriera di Vasco Rossi.

Secondo quanto spiegato dall’artista, la scelta di distribuire l’evento su dieci date nasce dalla volontà di permettere a più persone di partecipare senza concentrare centinaia di migliaia di spettatori in una sola giornata.

Un progetto per i 50 anni di carriera di Vasco Rossi

Il Giubileo di Vasco accompagnerà il cinquantesimo anniversario dell’inizio della carriera del rocker di Zocca. Il progetto guarda infatti al periodo compreso tra il 1977 e il 2027, celebrando cinque decenni di musica, concerti e canzoni che hanno segnato generazioni diverse.

Un anniversario che durerà mesi

Il Giubileo di Vasco accompagnerà il cinquantesimo anniversario della carriera di Vasco Rossi attraverso una serie di iniziative distribuite tra la primavera e l’estate del 2027.

Il momento centrale sarà rappresentato dalla residency allo Stadio Olimpico di Roma, dieci concerti che chiuderanno le celebrazioni dei 50 anni dal debutto artistico del rocker di Zocca.

Ulteriori dettagli sul programma degli eventi previsti nella Capitale saranno annunciati nei prossimi mesi.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i dieci concerti di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma saranno disponibili secondo il seguente calendario:

6 luglio 2026 : prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club

: prevendita riservata agli iscritti al 8 luglio 2026 : accesso prioritario per i titolari Mastercard

: accesso prioritario per i titolari 10 luglio 2026: vendita generale sui circuiti autorizzati

Prevendita Blasco Fan Club: come funziona

La prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club prenderà il via alle ore 12:00 di lunedì 6 luglio 2026 su vascolive.vivaticket.it.

Per partecipare sarà necessario essere in possesso della tessera Fan Club 2027. Dalle ore 12:00 del giorno precedente gli iscritti potranno recuperare il proprio codice di prevendita accedendo all’area riservata del sito ufficiale del Fan Club.

Per ciascuna data della residency romana ogni iscritto potrà acquistare:

1 biglietto personale per il settore Prato Gold / VIP Gold , oppure fino a 2 biglietti per il settore Prato ;

, oppure fino a per il settore ; fino a 4 biglietti nei settori Tribuna, Distinti o Curva numerata.

Il numero massimo acquistabile per ogni singola data sarà quindi di 5 oppure 6 biglietti, a seconda della tipologia di settore scelta, anche attraverso più transazioni.

Il Fan Club ha inoltre ricordato che per il tour 2027 è richiesta la tessera 2027, rinnovabile o sottoscrivibile attraverso il sito ufficiale oppure presso i gazebo presenti nelle prossime date del Vasco Live 2026.

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