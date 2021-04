Tiziano Ferro cancella il tour. Live Nation al lavoro per riprogrammarlo per il 2023. Ecco come ottenere il rimborso dei biglietti

Tiziano Ferro Tour 2021 cancellato.

Da mesi a causa dell’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il mondo intero e, con le conseguenti restrizioni per la musica dal vivo, decine di artisti ogni settimana rimandano i calendari dei loro tour. Ogni volta, speranzosi, li fissano nuovamente nei mesi successivi e, sistematicamente, ogni volta vengono nuovamente spostati.

Anche Tiziano Ferro e Live Nation decidono di farlo dando la possibilità a chi lo vorrà di richiedere il rimborso dei biglietti precedentemente acquistati in due semplici modalità, rimborso totale o riutilizzo. Si potrà farlo entro, e non oltre, il 20 luglio 2021.

Questa la comunicazione ufficiale:

TZN 2021, il tour di Tiziano Ferro che avrebbe dovuto avere luogo dal 6 giugno al 18 luglio 2021 nei più importanti stadi italiani è cancellato.

Live Nation sta lavorando per poter annunciare quanto prima la sua riprogrammazione che avrà luogo nell’estate del 2023 e prevede di comunicare le nuove date entro settembre 2021. Il calendario del nuovo tour includerà le stesse città previste per l’estate 2021 con l’eccezione di Cagliari che non potrà essere recuperata.

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. Le richieste di rimborso dei biglietti o dei voucher emessi e non ancora utilizzati, dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 20 luglio 2021 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Il tour era stato originariamente programmato per il 2020 (dal 30 maggio al 15 luglio) e poi riprogrammato nel 2021 (dal 6 giugno al 18 luglio), ed ora viene cancellato.

Per ulteriori informazioni sulla validità dei biglietti, potete visitare questa pagina.

LE PAROLE DI TIZIANO FERRO

“Avremmo sperato in un’estate diversa.

Avrei voluto festeggiare con voi i miei 𝘝𝘌𝘕𝘛´𝘈𝘕𝘕𝘐 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘳𝘢, ma bisogna accettare lo stato delle cose e rendere costruttivo anche questo momento distorto.

Le mie energie da adesso andranno tutte verso Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza impiego per il secondo anno consecutivo.

Grazie per la pazienza, la comprensione e la vicinanza.

Ci vediamo qui!!!“

