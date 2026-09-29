Vasco Rossi pubblica il 2 ottobre il video e il singolo live di Marea, prima anticipazione di Vasco Live 20 | 26 The Essentials. L’album dal vivo esce il 27 novembre per EMI/Universal Music, e il preordine apre su tutti gli store dallo stesso 2 ottobre.

L’annuncio è arrivato sui social insieme alla copertina, con una delle formule che il rocker di Zocca riserva alle sue notizie: “Una super news in anteprima abusiva esclusiva planetaria”. Lo schema ricalca quello dell’anno scorso, quando Vasco Live 2025 The Essentials era uscito il 14 novembre con i brani del tour negli stadi.

Vasco Rossi e Marea, dal 1996 al palco del Vasco Live 2026

Marea è la traccia che chiude Nessun pericolo… per te, l’album uscito il 24 gennaio 1996 per EMI, con testo di Vasco Rossi e musica di Guido Elmi. Da quel disco sono usciti come singoli Mi si escludeva, Gli angeli e Sally.

Trent’anni dopo, Vasco Rossi l’ha suonata dal vivo per la prima volta nel Vasco Live 2026, partito da Rimini a fine maggio e chiuso a Udine il 29 giugno. In scaletta il debutto era doppio: accanto a Marea c’era Bolle di sapone.

Il prossimo appuntamento dal vivo è il Giubileo di Vasco, la residency allo Stadio Olimpico di Roma per i 50 anni di carriera, con tutte e dieci le date esaurite.

Il Tiny Vinyl del fan club con Marea e Idea 77

Marea gira anche su un disco che nei negozi non si trova. Il Blasco Official Fan Club l’ha stampata su un Tiny Vinyl, un vinile da 4 pollici con una canzone per facciata. Sull’altro lato c’è Idea 77, dall’album Canzoni per me del 1998.

Il disco è il regalo agli iscritti con la tessera biennale. Misura 10 centimetri contro i 17,5 di un 45 giri e gira a 33 giri, come un LP. Il fan club lo presenta come il primo Tiny Vinyl di un artista italiano e avverte: si ascolta solo sui giradischi manuali, non su quelli automatici.