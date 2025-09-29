Vasco Rossi, in arrivo il live del tour 2025: tracklist e dettagli del 12esimo album dal vivo

Un nuovo anno sta per chiudersi e un nuovo disco live di Vasco Rossi, Vasco Live 2025. The Essential , sta per arrivare nei negozi.

Vasco Live 2025. The Essential sarà un doppio CD che raccoglie le emozioni del tour negli stadi dell’estate 2025. In uscita il 14 novembre 2025 per Universal Music, il progetto restituisce tutta la potenza di una scaletta sorprendente e rivoluzionata, che quest’anno ha scelto di aprirsi con Vita spericolata, inno generazionale e filo conduttore di uno show intenso ed emozionante.

Questo nuovo progetto sarà il 12esimo disco live del Blasco pubblicato dal 1984 ad oggi in una discografia composta da quasi 40 album

Vasco Live 2025. The Essential: la tracklist

Ventidue brani che attraversano decenni di carriera, tra classici e sorprese, con testi che affrontano i grandi temi esistenziali: la vita, l’amore, la libertà, la morte e la ricerca di un senso. A seguire la tracklist del progetto che sarà disponibile in doppio CD, in digitale e in triplo LP.

Intro Vasco Live 2025 Vita spericolata Sono innocente ma… Manifesto futurista della nuova umanità Valium Vivere Ed il tempo crea eroi Mi si escludeva Gli spari sopra Vivere non è facile Quante volte Buoni o cattivi C’è chi dice no Siamo qui Va bene va bene così Rewind Io perderò E adesso che tocca a me Senza parole Sally Siamo solo noi Se ti potessi dire