29 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
29 Settembre 2025

Vasco Rossi, in arrivo il live del tour 2025: tracklist e dettagli del 12esimo album dal vivo

Dopo il tour negli stadi, Vasco pubblica il doppio CD live

News di All Music Italia
Vasco Rossi – dettaglio grafico della copertina di Vasco Live 2025
Un nuovo anno sta per chiudersi e un nuovo disco live di Vasco RossiVasco Live 2025. The Essential , sta per arrivare nei negozi.

Vasco Live 2025. The Essential sarà un doppio CD che raccoglie le emozioni del tour negli stadi dell’estate 2025. In uscita il 14 novembre 2025 per Universal Music, il progetto restituisce tutta la potenza di una scaletta sorprendente e rivoluzionata, che quest’anno ha scelto di aprirsi con Vita spericolata, inno generazionale e filo conduttore di uno show intenso ed emozionante.

Questo nuovo progetto sarà il 12esimo disco live del Blasco pubblicato dal 1984 ad oggi in una discografia composta da quasi 40 album

Vasco Rossi – Vasco Live 2025, copertina del nuovo disco dal tour negli stadi

Vasco Live 2025. The Essential: la tracklist

Ventidue brani che attraversano decenni di carriera, tra classici e sorprese, con testi che affrontano i grandi temi esistenziali: la vita, l’amore, la libertà, la morte e la ricerca di un senso. A seguire la tracklist del progetto che sarà disponibile in doppio CD, in digitale e in triplo LP.

  1. Intro Vasco Live 2025
  2. Vita spericolata
  3. Sono innocente ma…
  4. Manifesto futurista della nuova umanità
  5. Valium
  6. Vivere
  7. Ed il tempo crea eroi
  8. Mi si escludeva
  9. Gli spari sopra
  10. Vivere non è facile
  11. Quante volte
  12. Buoni o cattivi
  13. C’è chi dice no
  14. Siamo qui
  15. Va bene va bene così
  16. Rewind
  17. Io perderò
  18. E adesso che tocca a me
  19. Senza parole
  20. Sally
  21. Siamo solo noi
  22. Se ti potessi dire
All Music Italia

