Amici 26 in diretta: la quarta puntata del 1 novembre
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Amici 26 in diretta: la quarta puntata va in onda oggi, domenica 1 novembre, dalle 14 su Canale 5. Durante la puntata seguiamo le esibizioni di canto e di ballo, le sfide e i verdetti. La puntata è registrata.
Articolo in aggiornamento in diretta. Aggiungiamo i momenti man mano che vanno in onda. I voti ai cantanti arrivano in serata con le pagelle di Luca Jurman. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.
Amici 26: i responsabili artistici, la classe e tutte le notizie · le anticipazioni della quarta puntata · la terza puntata in diretta · le pagelle di Jurman sulla terza puntata.
Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata
|Data
|Domenica 1 novembre 2026
|Orario
|Dalle 14 alle 15.45 circa
|Dove
|Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
|Conduzione
|Maria De Filippi
|Ospite musicale
|Giordana Angi
|Giudici esterni
|Gabry Ponte per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo
Amici 26 è in diretta o registrato?
La quarta puntata è registrata: va in onda in differita domenica 1 novembre alle 14 su Canale 5.
Amici 26 in diretta: esibizioni e classifica della quarta puntata
La quarta puntata di Amici 26 alle 14 su Canale 5
Si parte alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi in studio. Giudicano Gabry Ponte per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo, mentre l’ospite musicale è Giordana Angi.
Puntata in aggiornamento: torna su questa pagina durante la messa in onda per le esibizioni e i verdetti.
Foto: Ufficio stampa