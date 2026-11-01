Amici 26 in diretta: la quarta puntata del 1 novembre

Amici 26 in diretta: la quarta puntata va in onda oggi, domenica 1 novembre, dalle 14 su Canale 5. Durante la puntata seguiamo le esibizioni di canto e di ballo, le sfide e i verdetti. La puntata è registrata.

Articolo in aggiornamento in diretta. Aggiungiamo i momenti man mano che vanno in onda. I voti ai cantanti arrivano in serata con le pagelle di Luca Jurman. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.

Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata

Data Domenica 1 novembre 2026 Orario Dalle 14 alle 15.45 circa Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Conduzione Maria De Filippi Ospite musicale Giordana Angi Giudici esterni Gabry Ponte per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo

Amici 26 è in diretta o registrato?

La quarta puntata è registrata: va in onda in differita domenica 1 novembre alle 14 su Canale 5.

Amici 26 in diretta: esibizioni e classifica della quarta puntata

La quarta puntata di Amici 26 alle 14 su Canale 5

Si parte alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi in studio. Giudicano Gabry Ponte per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo, mentre l’ospite musicale è Giordana Angi.

Puntata in aggiornamento: torna su questa pagina durante la messa in onda per le esibizioni e i verdetti.