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Amici 26 in diretta: la quarta puntata del 1 novembre

di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) · 

Giuseppe Giofrè e Gabry Ponte, giudici esterni di ballo e di canto, ai loro banchi nella quarta puntata di Amici 26

Amici 26 in diretta: la quarta puntata va in onda oggi, domenica 1 novembre, dalle 14 su Canale 5. Durante la puntata seguiamo le esibizioni di canto e di ballo, le sfide e i verdetti. La puntata è registrata.

Articolo in aggiornamento in diretta. Aggiungiamo i momenti man mano che vanno in onda. I voti ai cantanti arrivano in serata con le pagelle di Luca Jurman. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.

Amici 26: i responsabili artistici, la classe e tutte le notizie · le anticipazioni della quarta puntata · la terza puntata in diretta · le pagelle di Jurman sulla terza puntata.

Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata

Data Domenica 1 novembre 2026
Orario Dalle 14 alle 15.45 circa
Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
Conduzione Maria De Filippi
Ospite musicale Giordana Angi
Giudici esterni Gabry Ponte per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo

Amici 26 è in diretta o registrato?

La quarta puntata è registrata: va in onda in differita domenica 1 novembre alle 14 su Canale 5.

Amici 26 in diretta: esibizioni e classifica della quarta puntata

La quarta puntata di Amici 26 alle 14 su Canale 5

Si parte alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi in studio. Giudicano Gabry Ponte per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo, mentre l’ospite musicale è Giordana Angi.

Puntata in aggiornamento: torna su questa pagina durante la messa in onda per le esibizioni e i verdetti.

Foto: Ufficio stampa

In questo articolo: AMICI AMICI 2026
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