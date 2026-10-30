Massimo Ranieri prosegue il tour Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare con nuovi concerti tra la fine del 2026 e il 2027. Il calendario riparte il 30 ottobre dal Teatro Storchi di Modena e comprende tre serate consecutive a Napoli, oltre agli appuntamenti di Milano, Torino, Genova e altre città italiane.

Lo spettacolo, che unisce musica e teatro, continua il percorso iniziato nel 2022. Tra le date già pubblicate figura anche un concerto a Lugano, in Svizzera, il 28 novembre.

Massimo Ranieri: lo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo

Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo è uno spettacolo che alterna canzoni, monologhi, recitazione e momenti di intrattenimento.

Il progetto è arrivato dopo le oltre 800 repliche di Sogno e son desto, mantenendo una formula che permette a Ranieri di portare sul palco sia il repertorio musicale sia la sua esperienza teatrale.

Nel corso dello show trovano spazio brani come Perdere l’amore, Rose rosse, Vent’anni ed Erba di casa mia, insieme a racconti e sketch.

Il repertorio dell’artista comprende anche Tra le mani un cuore, presentata al Festival di Sanremo 2025 e firmata da Tiziano Ferro e Nek.

Massimo Ranieri concerti 2026 e 2027: tutte le date del tour

Il calendario comprende 19 appuntamenti tra ottobre 2026 e aprile 2027. A novembre sono previste tre serate al Teatro Politeama di Napoli, il 21, 22 e 23. Il nuovo anno si apre invece il 7 gennaio ad Ancona, prima dei concerti di Genova e Milano.

Massimo Ranieri: la scaletta di Tutti i sogni ancora in volo

Lo spettacolo comprende alcuni dei brani più conosciuti del repertorio di Massimo Ranieri, alternati a momenti recitati e racconti. La scaletta effettiva della nuova serie di concerti sarà aggiornata dopo la verifica delle esibizioni.

Biglietti per i concerti di Massimo Ranieri

I biglietti per le date italiane sono disponibili attraverso i circuiti di prevendita, tra cui TicketOne. La disponibilità può variare da una città all’altra.

Per il concerto di Lugano del 28 novembre 2026 è necessario consultare la biglietteria locale.