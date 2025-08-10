10 Agosto 2025
Lorenza Ferraro
10 Agosto 2025

Massimo Ranieri ad Amici 25? “Perché no… se Maria chiama, io sono pronto”

Una dichiarazione che arriva quando il corpo docenti del talent show sembra ormai essere al completo, ma...

Quando il corpo docenti di Amici 25 sembra ormai essere al completo, con l’addio di Deborah Lettieri e il ritorno di Veronica Peparini (ne abbiamo parlato qui), Massimo Ranieri si è detto pronto per un eventuale ingresso nel corpo docenti della scuola di canto e di ballo più famosa d’Italia, ma… Non mi farei chiamare maestro: ‘consulente’ suona meglio. Cerco ancora il mio, di maestro“, ha dichiarato durante un’intervista ai microfoni de Il Messaggero.

Cantante, attore e showman classe 1951, Ranieri è una delle figure più eclettiche e amate del mondo dello spettacolo e, grazie ai suoi quasi 60 anni di carriera, sarebbe perfetto per il talent show, al quale conferirebbe ancora più prestigio e autorevolezza.

Ma non è tutto! L’artista – che qualora Maria lo chiamasse, sarebbe pronto ad iniziare questa nuova avventura (“siamo amici: parliamone“) – ha infatti alle proprie spalle una carriera che spazia dalla musica al teatro, passando per la televisione, e potrebbe portare al programma una nuova fascia di telespettatori, quella degli over 50.

MASSIMO RANIERI AD AMICI 25? FORSE AL SERALE

Al di là del fatto che il cast di Amici 25 dovrebbe essere ormai al completo, c’è un dato che ci fa fortemente dubitare che Massimo Ranieri possa realmente sedersi in cattedra.

Attualmente impegnato nella lavorazione del suo nuovo album di inediti, prodotto da Gino Vannelli, l’artista ha infatti un’agenda fittissima (tra concerti ed eventi sia in Italia che all’estero) che si concilierebbe a fatica con gli impegni del talent show, che richiede una presenza in studio quasi quotidiana.

Nonostante ciò, non escludiamo un suo possibile approdo nel programma, ma ci sembra molto più probabile durante il Serale, quando Ranieri verrebbe chiamato a vestire i panni del giudice o, come preferisce dire lui, di consulente.

