Festival di Sanremo 2025, le pagelle della terza serata: Nuove Proposte da 10 e lode, Clara imprecisa (5,5)

Sanremo 2025, terza serata: le pagelle degli artisti in gara inerenti alla puntata di giovedì 13 febbraio 2025.

Dopo i 15 artisti di ieri sera questa volta tocca ai restanti 14 artisti in gara ma non solo. Spazio anche alla finale delle Nuove Proposte prevista per l’una perché, dice Conti, è l’orario del picco di ascolto tra i giovani. A noi questa cosa non convince e infatti ne abbiamo parlato qui.

Torniamo comunque a seguire con attenzione ogni performance con le pagelle del nostro Alvise Salerno, che analizzerà le esibizioni per stilare le pagelle della terza serata di Sanremo 2025.

Chi ha lasciato il segno? Chi ha deluso le aspettative? Scopriamolo insieme.