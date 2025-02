Nuove Proposte, la finale tra Alex Wyse e Settembre andrà in onda all’1 di notte

‘Non è un paese per vecchi‘ è il titolo del film girato dai fratelli Cohen nel 2007. Potremmo parafrasarlo all’italiana con ‘Non è un paese per giovani‘ e Sanremo 2025 ne è la conferma per quel che riguarda la finale delle Nuove Proposte tra Alex Wyse e Settembre.

E’ arrivata la conferma che la finale della categoria Nuove Proposte tra Alex Wyse e Settembre della terza serata del festival andrà in scena a partire dall’1 di notte.

A parte la semifinale, liquidata in una ventina di minuti all’inizio della serata del mercoledì, tutta la competizione dedicata ai giovani è stata e continuerà a essere fino alla fine uno scempio. E vi spieghiamo perché…

Sanremo 2025: la finale delle nuove proposte

Sanremo Giovani, il format di fine 2024 che ha proclamato vincitori i quattro nomi che abbiamo sentito ieri sera, è andato in onda per diverse settimane e sempre intorno alla stessa ora in cui vedremo la finale di stasera, con conseguenti ascolti penosi.

Si parla tanto dei giovani, del sostenerli e spingerli dando loro tutta la visibilità e il sostegno possibile. Evidentemente questo messaggio non è arrivato bene agli autori e al direttore artistico Carlo Conti che, tra l’altro, è papà di un ragazzo che da poco ha superato i 10 anni.

Storicamente, a Sanremo, la gara dedicata ai giovani talenti è sempre stata un’appendice quasi inutile, un peso, un pelo superfluo ed è per questo motivo che Amadeus scelse di inserire i vincitori dei Giovani direttamente nella gara dei big.

La domanda sorge spontanea: perché fare questo clamoroso passo indietro che NULLA ha portato (escluso Settembre con Vertebre che, però, ha avuto grazie ai social non certo grazie a Sanremo Giovani) ai partecipanti? Non sarebbe stato meglio confermare la formula di Amadeus, considerando che sia Vertebre che Rockstar valgono molto più di, minimo, 5-6 brani in gara tra quelli dei big?

Una domanda che non avrà mai risposta, come sempre in questi casi, e per l’ennesima volta saremo costretti a scrivere e constatare che l’Italia ‘Non è un paese per giovani’.