Sanremo 2025, intervista a Massimo Ranieri: “Di fronte alla sofferenza, non giriamoci dall’altra parte”

Sanremo 2025, Tra Le Mani Un Cuore: l’intervista a Massimo Ranieri

A poche ore dall’inizio della 4° serata del Festival di Sanremo 2025 abbiamo incontrato Massimo Ranieri, che ci ha parlato di Tra Le Mani Un Cuore e dell’omaggio – insieme ai Neri Per Caso – a Pino Daniele sulle note di Quando.

Scritto da Giulia Anania, Nek, Tiziano Ferro e Marta Venturini, il brano in gara al Festival “è una canzone lacerante di bellezza”, che racconta “la storia di una persona che finisce un rapporto ma che, nonostante ciò, aiuta l’altro a salvarsi da questo cuore caduto in mare”, spiega Massimo Ranieri.

Poi, aggiunge: “In questa canzone non succede, come nella vita, che non ci si vede più, smettendo di interessarsi l’uno dell’altro. I rapporti, quando finiscono, possono benissimo riprendersi, oppure finire in un modo civile, molto più umano”.

SANREMO 2025, “TRA LE MANI UN CUORE”: INTERVISTA A MASSIMO RANIERI

“Tra le mani… le mie canzoni”: la tracklist

Tra Le Mani Un Cuore ha fatto da apripista al nuovo album di Massimo Ranieri, Tra le mani… le mie canzoni: una raccolta speciale in 2 CD in uscita per Nar International con distribuzione ADA/Warner.

Qui di seguito riportiamo la tracklist di entrambi i dischi:

DISCO 1

Tra le mani un cuore (Sanremo 2025) Vent’anni Mi troverai Ti penso Tutte le mie leggerezze La vestaglia Erba di casa mia Rose rosse Perdere l’amore Se bruciasse la città Lettera di là dal mare

DISCO 2